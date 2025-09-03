대통령실 "징벌적 손배제, 언론에 적용? 아직 정해진 바 없다"

큰사진보기 ▲이규연 홍보소통수석이 8월 31일 용산 대통령실에서 이재명 대통령의 국정 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.8.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

언론계의 뜨거운 관심을 받고 있는 징벌적 손해배상제에 대해 대통령실은 아직 정해진 바 없다고 선을 그었다.이규연 대통령실 홍보소통수석은 3일 MBC라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 "이 대통령은 취임 후 허위 조작 정보에 관한 문제점을 몇 차례 얘기했지만, 지금까지 '언론'이라는 표현은 안쓰셨다"며 "언론에 적용하는 문제에 대해서는 아직 결정된 바 없다"고 선을 그었다.그는 특히 이 대통령이 "지난번 일부 유튜버들이 '북한에서 뭘 흘려서 해류에 방사선 농도가 높아졌다'고 보도해 원자력안전위원회가 농도까지 채취해서 검사를 했는데 전혀 이상이 없었다"며 "조회수를 통해서 돈을 벌려고 하는 건데 이건 사회의 신뢰를 훼손하는게 아니냐, 이런 곳들은 문닫게 해야 하는 거 아니냐"고 말했다고 전했다.그러나 이 수석은 "일각에서 추진되고 있는 언론만을 상대로 한 징벌적 손해배상제를 하라고 말씀하신 적은 없다"고 재차 부인했다.그러면서 정부나 정치인을 상대로 한 보도를 대상으로 징벌적 손배제를 도입하는 건 문제가 있다는 지적에는 "의원이나 언론단체에 따라서 입장이 갈리고 있다"며 "돈과 권력을 갖고 있는 대기업들을 제외시키자는 것에서는 공감대가 형성돼 있는데 정치인들을 배제하는 것은 조심스럽게 접근해야 할 부분"이라고 말했다.이 수석은 정부광고 집행 방식을 바꾸는 것과 관련해 "요즘 신문사들도 지면을 줄이고 있고 국민들은 포털이나 유튜브를 통해 뉴스를 접하고 있어, 보지도 않는 신문에다 광고를 집중하는 것은 맞지 않는다는 문제의식을 갖고 있다"고 설명했다.그러나 "신문사들도 다 포털에 기사를 보내고 있고 유튜브로 하고 있기 때문에, 기존 신문사의 (정부광고) 비중을 줄인다는 것은 아니다"고 덧붙였다.최근 대통령실 브리핑에서 질문하는 기자들을 대상으로 벌어지는 인터넷 상의 조롱과 멸시가 논란이 되고 있는데 대해서는 "(쌍방향 브리핑제의) 취지를 잘 살리면 그렇게 문제될 게 없는데 일부에서 그런 부작용이 있어 자제를 당부하는 자막을 넣고 있다"며 "그러나 기자들도 긍정적으로 보는 쪽이 부정적으로 보는 쪽보다 많다. 청와대로 돌아가서도 계속 하겠다"고 말했다.한편, 청와대 복귀는 "보안시설을 설치하고 리모델링하는 데 시간이 많이 걸린다"면서도 "연내에 한다"고 못박았다.이 수석은 이 대통령 취임 100일을 맞아 준비하고 있는 두 번째 기자회견에 대해서는 "질문과 답변을 미리 조율하는 식으로는 하지 않을 것"이라며 "이번에는 질문하는 기자의 명함을 추첨하는 방식을 좀 더 심화, 성숙시키는 방식으로 바꿔볼 생각"이라고 전했다.구체적으로는 "지난번에 로컬(지역신문) 기자들이 많이 표집돼 이번에는 내셔널(중앙신문) 기자들과 균형이 맞게 고쳐볼까 한다"고 말했다. '지방기자, 중앙기자를 나눠서 추첨하는 거냐'는 질문에는 "그런 것도 있지만, 어느 한쪽 주제가 너무 많이 나왔다 하면 대변인이 다른 쪽 주제를 유도하기 위해 발언권을 줄 수도 있다"고 답했다.이 수석은 또 최근 대통령실 출입기자단에 3개의 유튜브 채널 기자들이 추가된 것과 관련해 "그들이 유튜브를 기반으로 하지만 개별 유튜버가 아니라 다 언론사로 등록이 돼 있고 검증이 된 기자들"이라면서 "신규 매체를 많이 받아들이자는 게 정부의 입장이기 때문에 앞으로 유튜브 기반 매체들이 좀 더 많아질 가능성은 있다"고 했다.그는 다만 "매체가 진보냐 보수냐를 가리지는 않겠다"면서도 "허위사실을 자주 유포한다든가 하면 출입을 할 수 없을 것"이라고 덧붙였다.