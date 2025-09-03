▲[영상] 충남도의회에서 쏟아진 ‘말 말 말’ 2일 열린 충남도의회 제361회 임시회 1차 본회의에서 6건의 건의안과 8건의 5분발언이 나왔다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲충남도의회가 2일 열린 제361회 임시회 1차 본회의에서 6건의 건의안을 채택했다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

2일 열린 충남도의회 제361회 임시회 1차 본회의에서 6건의 건의안과 8건의 5분발언이 나왔다.충남도의회는 이날 ▲국가 경쟁력의 핵심, 가맹사업법 개정 촉구 ▲'당진-인주' 구간 사업 조속한 추진 촉구 ▲중증장애인 가족도 활동지원급여 받아야 ▲8년째 묶인 전기요금 누진제 전면 개편 ▲천수만 해수유통 시급… 죽음의 바다 전락 막아야 ▲지방의료원 적자는 국가가 책임져야 등의 건의안을 채택했다.5분발언에서는 ▲윤희신 의원 '학교급식 종사자 처우개선 대책 당부' ▲전익현 의원 '광복 80주년 맞아 월남 이상재 선생 서훈 승격 촉구' ▲조철기 의원 '충남 청소년을 위한 직업체험관 건립 시급' ▲주진하 의원 '학교 앞 속도제한 개선 필요' ▲박정식 의원 충남도의원 '디지털 LED 신호등 확대 도입 시급' ▲방한일 의원 '국가유공자 선양사업 확대해야' ▲유성재 의원 '충남형 ICT 융합 통신제 고등학교 도입 시급' ▲이철수 의원 '도내 급식관리지원센터 직원 처우개선 시급' 등을 제안했다.2일부터 17일까지 열리는 제361회 임시회에서는 '2025년 충청남도 추가경정예산안'을 비롯한 예산안과 조례안, 동의안 등 121개 안건을 심의할 예정이다.홍성현 의장은 "앞으로 16일간 열리는 이번 임시회에서는 도정 및 교육행정에 대한 질문과 각종 안건 처리가 예정되어 있다"며 "2025년 주요 사업들이 더 나은 효과를 거둘 수 있도록 부족한 부분에 대해선 문제를 제기하고, 아울러 건설적인 대안도 함께 제시해 주길 바란다"고 말했다.