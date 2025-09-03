경남 고성, '농경문화 소득화 모델 구축사업' 1위 선정

큰사진보기 ▲경남 고성군, 농경문화 소득화 모델 구축사업. ⓒ 고성군청 관련사진보기

경남 고성군(군수 이상근)은 농촌진흥청이 주관한 '농경문화 소득화 모델 구축사업' 공모에서 전국 1위로 선정되는 성과를 거뒀다고 3일 밝혔다.이번 사업은 2026년부터 2027년까지 2년간 추진돠고, 거류면 거산리와 마암면 삼락리·두호리 일원에서 진행되며 총사업비는 4억 2000만 원 규모다.이 사업은 '국가중요농업유산인 둠벙과 생태자원을 활용한 농경문화 체험 관광자원화', '농산물 브랜드 상품화', '공동체 기반의 주민소득 창출' 등이다.고성군은 "사업을 통해 지역의 전통 농업문화를 현대적으로 계승하면서 지속 가능한 소득모델을 마련할 계획"이라고 밝혔다.이번 공모에는 전국 8개 시·군이 농촌진흥청 최종발표 심사에 올랐으며, 그중 5개 지역만이 전문가의 엄격한 심사를 통과하여 선정되었다.이수원 농식품유통과 과장은 "이번 선정은 고성군 농업유산의 가치와 주민 역량을 대외적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로 예산 확보와 함께 사업계획을 구체화하여 지역 농업과 관광이 함께 성장할 수 있는 모델을 만들겠다"라고 말했다.향후 일정을 보면, 오는 10월 시·군별 예산 배정을 하고 12월에는 농촌진흥청이 주관하는 사업계획 구체화를 통해 지원받아 본격 추진된다.