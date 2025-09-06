70세 이상은 평균 10%만 이해한다는 말, 당장 바꿨다

무인 가게 사장님이 전하는 무인 아닌 마음의 설명서. 작고 조용한 공간에서 벌어지는 소란한 하루들, 그 안에서 묵묵히 지켜내는 사람들의 이야기를 전합니다.

"주인공 이름이 그게 뭐야? 좀 편한 이름으로 바꿔 봐."

"주인공 작명이 얼마나 중요한지 알아? 부르기 쉽게, 편해야 해!"

큰사진보기 ▲키오스크를 어떤 단어로 바꿔볼까 ⓒ kimibmoon on Unsplash 관련사진보기

"안녕하세요? (사)국어문화원연합회에서는 문화체육관광부와 함께 국민의 알 권리 보장을 위해 정부와 언론의 '쉬운 우리말 쓰기 사업'을 추진하고 있습니다. 언론 기사에서도 어려운 외국어와 외국 문자를 쉬운 우리말로 바꿔 써 주시면 고맙겠습니다."

"'키오스크'는 외국어이며 외국 문자입니다. 국민 이해도 조사에서 이해도가 평균 40% 이하인 낱말로 나타났습니다. 특히 70세 이상은 평균 10%만 이해하는 어려운 외국어·외국 문자입니다."

큰사진보기 ▲또렷하게 적힌 우리말 이름 '무인 주문기'‘무인 주문기’라는 새 이름표를 달아주었다. 이제 더 이상 낯선 외국어 앞에서 머뭇거리지 않도록, 누구나 한눈에 이해할 수 있도록 또렷한 우리말로 이름을 붙여주었다. ⓒ 이효진 관련사진보기

