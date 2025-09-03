"초선 앉아" 나경원 향해 정청래 "빠루 재판은?"

정청래 더불어민주당 당대표가 전날(2일) 국회 법제사법위원회에서 "초선은 가만히 앉아 있어, 아무것도 모르면서 앉아 있어"라고 말한 5선 나경원 국민의힘 의원을 비판했다. 정 대표는 "구태스럽고 썩은 5선보다 훌륭한 초선 의원이 더 많다"라면서 "민주당 초선 의원들께서는 가만히 앉아 있지 마시고 활발하게 자기 주장을 펼치길 바란다"라고 주문했다.
3일 국회의사당에서 열린 민주당 최고위원회의에서 정 대표는 전날 나 의원이 한 발언을 "역대급 망언"으로 규정하면서 "초선은 아무것도 모르니 굿이나 보고 떡이나 먹으라는 건가. 가만히 있으라니 초선 의원이 가마니인가"라고 꼬집었다.
정 대표는 "초선이 무엇을 모른다는 것인지 알 길은 없으나 나경원 의원은 일단 예의를 모르는 것 같다"라면서 "국회의원은 초선이든 5선이든 똑같은 의무와 권리를 갖는다"라면서 "5선 의원이라고 해서 초선보다 5배 훌륭하거나 5배 인격이 높은 것도 아니다. 구태스럽고 썩은 5선보다 훌륭한 초선 의원이 더 많다고 생각한다"라고 덧붙였다.
이날 정청래 대표는 "5선으로 많은 것을 알고 있는" 나경원 의원을 향해 세 가지 질문을 던졌다.
국회 선진화법 위반, 일명 빠루 재판 1심이 6년째다. 이렇게 오래 걸린 재판이 있었나. 이렇게 오랫동안 재판이 지연되는 이유를 나경원 5선 의원께서는 어떻게 생각하나. 또 나 의원은 윤석열 12·3 비상계엄 내란 사태에 대해서 어떻게 생각하나. 내란 옹호인가, 내란 반대인가. 국민의힘 모 최고위원은 윤석열·김건희 부부를 석방하라고 주장하는데 이에 동의하나, 반대하나. 가만히 앉아 있지 말고 대답 좀 해보시기 바란다.
그러면서 정 대표는 "오늘의 결론, 국민의힘 초선 의원들은 나경원 선배 의원의 분부대로 가만히 앉아 있더라도 민주당 초선 의원들께서는 가만히 앉아 있지 마시고 활발하게 자기 주장을 펼치기 바란다"고 주문했다.
한편, 이날 김병주 민주당 최고위원은 나경원 의원의 '초선 의원 비하' 발언에 대해 국회 윤리위 회부를 검토하겠다고 밝혔다.
[관련 기사]
나경원 "초선은 가만 앉아있어"에 박지원 "나빠루"... 난장판 법사위
https://omn.kr/2f62b