"초선 앉아" 나경원 향해 정청래 "빠루 재판은?"

▲정청래 더불어민주당 대표가 3일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 전날 법사위에서 "초선은 가만히 앉아 있어"라고 내뱉어 도마 위에 오른 나경원 국민의힘 의원을 비판하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기