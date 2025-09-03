대통령까지 지적한 '해삼 바가지 가격', 결국 행정처분

큰사진보기 ▲최근 과도한 가격으로 논란이 된 부산 중구의 ㄱ횟집. 이 가게를 다녀간 한 고객이 온라인 커뮤니티에 자신이 겪은 일과 결제 영수증, 사진을 올리면서 바가지 문제가 확산했다. ⓒ 보배드림 갈무리 관련사진보기

"바가지 씌우는 거 어떻게 좀 단속할 방법이 없어요? 법률적으로 불가능한가요? 나는 뭐 비싸게 받을래 이러면 방법이... 제가 좀 전에 얘기한 거기도 무슨 해삼을 어떻게 했다고 생난리가 났던데." -이재명 대통령

국무회의까지 갔던 '해삼 바가지' 논란이 결국 시정 조처로 이어졌다. 지방 관광 활성화 필요성을 말하던 이재명 대통령이 부산 자갈치시장 인근 횟집의 해삼 가격 문제를 언급했는데, 지자체도 바로 단속에 나섰다.3일 부산 중구에 따르면, 하루 전 구청은 ㄱ횟집을 현장 점검해 1차 행정처분인 시정 명령을 내렸다. 자갈치시장 주변에 위치한 ㄱ횟집은 해산물의 가격을 제대로 표기하지 않고 영업을 해왔다. 판매하는 물품이 '시가'라고 하더라도 가게는 당일 소비자가 내야 할 금액을 정확히 표기해야 한다. 구청은 업주에게 반복하면 영업정지가 뒤따를 수 있다고 경고했다.해당 횟집은 해삼 한 접시를 7만 원에 팔아 바가지 비판에 휩싸였다. 이를 부당하다고 느낀 고객이 한 온라인 커뮤니티에 이 사실을 알리면서 수백 개의 댓글이 쏟아졌다. 앞서 관광지인 강원도 속초에서 과도한 오징어 횟값이 크게 문제가 된 탓에 덩달아 이 사안도 소셜미디어 등 곳곳으로 확산했다.결국 사태가 국무회의로 소환되는 지경에 이르렀다. 국가 경제성장 전략을 위한 조처 중 하나로 관광 활성화 보고를 받던 이 대통령은 "사소한 이득을 얻으려다 치명적 타격을 입는다"라며 이를 가벼이 여겨선 안 된다고 지적했다.진화에 나선 중구는 부정적 이미지를 차단하려 추가적인 단속 방침을 강조했다. 중구청 환경위생과 관계자는 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "업주도 사실을 인정한 상황"이라며 "이런 일이 벌어지면 주변 가게도 영향을 받을 수 있다. 반복하지 않게 바가지 근절이나 친절도 등을 지도해나갈 예정"이라고 말했다.정부와 지자체가 관광지 가격 미표시나 과도한 요금 등 이른바 불공정 행위에 계속 칼을 갈고 있지만, 사전 차단은 쉽지 않은 상황이다. 현장의 협조가 필수적이기 때문이다. 이에 행정안전부는 부당 상행위를 적극적으로 신고해달라고 당부 중이다. 그러나 이런 조처만으로는 부족하다고 본 소비자들이 이번처럼 글과 사진을 올려 직접 대응하는 사례가 이어진다.