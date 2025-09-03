"전동킥보드 사고 49%가 무면허, 면허검증시스템 의무화해야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 박정현(대전 대덕구) 의원. ⓒ 박정현 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2022년 ~ 2024년 개인형 이동장치(PM) 연령대별/무면허운전 교통사고 현황. ⓒ 박정현 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년 ~ 2024년 개인형 이동장치(PM) 교통사고 지자체별 현황. ⓒ 박정현 관련사진보기

전동킥보드 사고의 49%가 무면허 운전 사고인 것으로 나타나 면허검증시스템을 의무화하는 등의 대책 마련이 시급하다는 지적이다.국정감사를 앞두고 국회 행정안전위원회 소속 박정현(더불어민주당, 대전 대덕구)의원이 경찰청으로부터 제출받아 3일 공개한 자료에 따르면, 2022년부터 2024년까지 최근 3년간 발생한 개인형 이동장치(PM) 교통사고 건수는 모두 7007건으로, 그중 무면허 운전 교통사고 건수는 3442건(49%)인 것으로 분석됐다.구체적 내용을 살펴보면 연도별 PM 교통사고 건수는 22년 2386건, 23년 2389건, 24년 2232건으로 3년간 7007건의 교통사고와 7865명의 사상자가 발생했다.특히, 무면허 운전으로 인한 PM 교통사고 건수는 22년 1127건, 23년 1148건, 24년 1167건으로 매년 증가했고, 전체 PM 교통사고의 절반가량이(49%) 무면허 운전에 의한 사고인 것으로 나타나 대책 마련이 요구되고 있다.지난 3년간 PM 교통사고 건수와 사상자가 많이 발생한 지역은 경기도, 서울, 대구였다. 경기도에선 2594건의 교통사고와 2916명의 사상자가 발생했고, 서울에선 1354건의 교통사고와 1507명의 사상자가 발생했다. 대구의 경우 426건의 교통사고와 483명의 사상자가 발생했다.이러한 지역별 교통사고 건수는 인구수에 비례한 경향이 있으나, 대구의 경우 인구수를 감안해도 다소 많은 사고 건수와 사상자가 발생한 것으로 나타났다.또 사상자가 많은 지역은 민원 건수도 많은 것으로 나타났다. 각 지자체로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난 3년간 서울과 경기(23년부터 통계 산출)에서는 각 41만 8596건, 3만 197건의 민원을 접수했으며, 이는 전국 지자체 민원 건수(53만 9098건)의 83%에 육박하는 것으로 나타났다.전동킥보드 교통사고 운전자를 연령대별로 살펴보면 15세 이하 1441명, 16세~19세 1648명, 20대 1783명, 30대 790명, 40대 524명, 50대 414명, 60대 201명, 70세 이상 168명, 불명 78명으로 사고를 낸 운전자의 절반가량이(44%) 19세 이하 청소년이었다.이에 대해 박정현 의원은 "자유업에 속하는 전동킥보드 업체는 지자체에 별도의 신고나 등록이 필요 없어 안전관리 사각지대에 놓여 있는 상황"이라고 지적하면서 "전동킥보드 사고의 절반가량이 무면허 사고인 만큼, 전동킥보드 업체의 면허검증시스템을 의무화하고, 지자체와의 협력 통해 규제를 마련해 나가야 할 것"이라고 강조했다.다음은 최근 3년간 '개인형 이동장치(PM) 연령대별 무면허운전 교통사고 현황'과 '개인형 이동장치(PM) 교통사고 지자체별 현황'이다.