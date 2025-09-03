AD

큰사진보기 ▲창원시, 멋글씨로 빛나는 토박이말 공모전 ⓒ 창원시청 관련사진보기

창원특례시는 제579돌 한글날(10월 9일)을 맞아 시민과 직원이 함께 참여하는 두 가지 행사를 연다. '멋글씨로 빛나는 토박이말 공모전'과 '행사명 바로쓰기 우수 부서 선정'을 마련해, 지역어 보존과 바른 공공언어 확산을 도모한다.응모 기간은 9월 1일부터 19일까지다. 시민들은 연필·붓펜·사인펜 등 다양한 필기도구를 활용해 일상 속 토박이말을 A4 이상 크기의 종이에 자유롭게 표현한 작품을 제출하면 된다. 접수는 온라인(창원시 누리집 또는 정보무늬(QR코드))이나 우편으로 할 수 있으며, 실물 원본작품은 반드시 우편으로 제출해야 최종 접수가 인정된다. 자세한 내용은 창원시청 누리집(시민참여 > 창원시민e랑 > 공모전)에서 확인할 수 있다.창원시는 창원시국어진흥위원회 심사를 거쳐 적합성, 표현력, 참신성, 노력도를 기준으로 우수 작품을 선정한다. 총 15명의 작품을 선정하며 으뜸 1명(30만 원), 버금 3명(각 20만 원), 보람 11명(각 10만 원)에게 창원사랑상품권 '누비전'을 수여한다.