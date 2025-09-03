"세 번 해직에 교육 지켜온 신념, 최교진 후보자 지지"

큰사진보기 ▲최교진 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 2일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

최교진 사회부총리 겸 교육부장관 후보자에 대한 국회 인사청문회가 진행되고 있는 가운데, 포럼 사람과교육(대표 송영기)은 "세 번의 해직, 교육을 지켜온 신념, 최교진 후보자를 지지한다"라고 했다.사람과교육은 3일 낸 논평을 통해 "우리는 후보자를 둘러싼 여러 논란을 알고 있다"라며 "그러나 동시에 그의 삶과 교육적 궤적이 보여주는 가치와 성취를 더 깊이 바라보고자 한다"라고 했다.세종시교육감인 최 후보자는 청문회 과정에서 과거 음주운전과 논문 표절 의혹 등이 제기되었다.사람과교육은 "최 후보자는 평범한 교사로 출발하여 교육의 자주성과 민주성을 지키기 위해 세 번의 해직을 감내한 교육자다. 공주사범대 재학 시절부터 야학교사 활동을 하며 배움에서 소외된 이웃들과 함께했고, 글쓰기 교육운동과 아동문학 실천으로 교육을 삶의 현장에서 이어왔다"라며 "교단에서 밀려난 순간에도 교육운동을 멈추지 않았으며, 다시 교단에 돌아와서는 학생과 교사를 위한 현장 중심의 교육을 실천했다"라고 했다.세종시교육감 재직 관련해, 이들은 "'세종형 혁신학교'를 도입하고, 학급당 학생 수 20명 이하 정책을 추진했으며, 캠퍼스형 공동교육과정과 마을교육공동체, 탄소중립 그린캠퍼스 정책을 시행했다"라며 "이는 단순한 구호가 아니라 교육현장의 변화를 만들어낸 실질적 성과였다"라고 했다.사람과교육은 "최 후보자가 어제 청문회 과정에서 과거의 부족함을 국민 앞에 겸허히 사과한 것을 확인했다"라며 "이는 교육자로서 마땅히 보여야 할 책임 있는 자세라 생각하며, 앞으로도 국민과 교육공동체 앞에서 성실히 설명하고 신뢰를 쌓아가기를 바란다"라고 했다.이어 "그러나 그의 삶 전체를 돌아보면, 교육을 지키고자 한 신념과 실천이 더욱 크게 다가온다"라며 "지금 우리 사회가 마주한 학령인구 감소, 사교육비 폭증, 교권 추락, 돌봄 격차 확대와 같은 중대한 과제를 풀어갈 수 있는 사람은 교육 현장을 가장 잘 알고, 교육개혁의 길을 끝까지 걸어온 인물이어야 한다. 우리는 그 적임자가 다름 아닌 최교진 후보자라고 믿는다"라고 덧붙였다.그러면서 사람과교육은 "교육은 사람을 위한 것이 아니라 사람을 향한 것이다"라며 "교육의 자주성과 다양성, 지속가능성을 회복하기 위해 최교진 후보자를 지지하며, 그가 교육 주권 시대를 열어갈 수 있도록 국민적 신뢰 속에서 힘 있게 나아가기를 촉구한다"라고 했다.