남해 독일마을 기념품 공모전 '뚀즈' 수상작 발표

남해군관광문화재단(대표이사 김용태)은 '2025 독일마을 기념품 공모전 '뚀즈' 최종 수상작 12점을 선정했다고 밝혔다.이번 공모전은 지난 5월 27일부터 7월 10일까지 진행되었으며, 총 158점의 작품이 접수됐다. 심사를 통해 전문가 부문 대상 1점, 최우수상 1점, 우수상 4점, 일반인 부문 최우수상 2점, 우수상 4점 등 총 12개 작품이 최종 선정됐다.전문가 부문 대상은 독일마을 건축양식을 도자기로 표현한 인테리어 소품 '독일마을 <도자기 집_독일마을을 짓다>'가 차지했으며, 최우수상은 파독 광부와 간호사의 삶을 남해 농산물과 차에 담아낸 '차(茶)의 기록_남해 독일마을에서'가 수상했다.이외에도 △'독일마을 아크릴 만년 달력' △'DIY 남해 도이치하우스' △'파독 근로자 마그넷 세트' △'남해독일마을 무빙마그넷'이 전문가 부문 우수상으로 선정됐다.일반인 부문에서는 △'독일마을 무드등' △'독일마을 나들이 패키지'가 각각 최우수상을 받았으며, △연필꽂이 겸 문진인 '밤편지' △'내 손안의 여행 비누세트' △'광부·간호사 테이블 조명' △'독일 이름 키링·그립톡'이 우수상으로 각각 뽑혔다.수상자에게는 부문별 상금과 상장이 수여되며, 재단은 수상작의 상품 경쟁력 강화를 위해 전문가 대상 교육과 개별 컨설팅을 지원할 예정이다.