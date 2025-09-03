'강력한 심장' 갖고 가야 하는 공연, 진주에서 열린다

AD

큰사진보기 ▲하드록그룹 '해리빅버튼', 9월 6일 오후 5시 진주 공연. ⓒ 해리빅버튼 관련사진보기

'강력한 심장'에다 '체력을 보충할 간식'까지 갖고 가야 하는, 박력 넘치는 공연이 경남 진주에서 벌어진다.하드록그룹 '해리빅버튼'이 오는 6일 오후 5시 진주 신안동 소재 문씨어터에서 "굉장한 소풍(락킹한 피크닉, Rocking Picnic)"이란 주제로 여는 공연이다. '하드록'은 1960년대 후반에 일어난 음악으로, 전기 기타의 금속음이 강하고 절규하는 듯한 창법으로 부르는 노래를 말한다.해리빅버튼은 이성수(가수‧기타), 최보경(드럼), 김기찬(베이스)으로 구성되어 있으며, 올해로 데뷔 14년째 활동하고 있다. 이 그룹은 우리나라 뿐만 아니라 독일, 대만, 러시아 등 해외에서도 활발한 공연을 해오고 있다.이날 진주 공연은 지역 2인조 청소년 밴드 '뮤트(Mute)'가 먼저 시작하고, 이어 해리빅버튼이 무대에 오른다.공연 뒤에는 해리빅버튼의 가수‧연주자들이 지역 청소년, 대학생들과 함께 대화를 나누는 뒤풀이도 열린다.해리빅버튼은 "진주의 관객들에게 이색적인 공연을 선보이고, 음악가를 꿈꾸는 학생들과 다양한 경험을 나누는 뜻깊은 자리가 될 것"이라고 전했다.공연은 예약제로 진행된다.