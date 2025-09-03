한·일 개신교회 "장애인 배제해온 과거 성찰하자"

큰사진보기 ▲한·일 양국 교회협의회가 2일 오후 3시 경기도 파주 지지향 게스트하우스에서 '제11회 한·일 장애인 교류 세미나'를 개최했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲이범성 실천신학대학원대학교 선교학 교수는 개회예배에서 각자의 조건을 사랑하며 살아가는 신앙적 태도를 기반해 교회 공동체 내 장애인들을 포용해야 한다고 설교했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲장애인 당사자이기도 한 이정훈 에큐메니안 편집장은 신학의 배타성을 드러내는 장애 문제를 통해 개신교회가 자신을 새롭게 정의하고 사회 구성원 모두를 품는 공동체로 거듭나야 한다 ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲세미나로 모인 NCCK·NCCJ 임원 및 장애인 사역자들이 함께 모여 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 임석규 관련사진보기

한국과 일본의 개신교회가 그동안 장애인을 배제해온 과거를 성찰하며 사회적 포용성을 확대하는 공동체로 전환하자고 한목소리를 냈다.한국기독교교회협의회(NCCK)와 일본그리스도교협회(NCCJ)는 2일 오후 3시 경기도 파주 지지향 게스트하우스에서 '제11회 한·일 장애인 교류 세미나'를 개최했다.'한·일 장애인 문제로 본 교회의 사회적 소명 - 경계 없는 공동체를 향하여'라는 주제로 4일까지 진행되는 이번 세미나에서 양국 교회 관계자들은 장애인 선교 정책과 과제를 공유하며 향후 공동 방향을 논의할 예정이다.히타카 케이스케 NCCJ 장애인과 교회문제위원장은 서면 인사를 통해 "민족, 신분, 성별, 장애 유무 등 인간이 만든 모든 경계는 그리스도 안에서 의미를 잃는다"며 "이번 세미나가 과거의 유대를 넘어 미래로 이어지는 경계 없는 공동체 실현의 중요한 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.이범성 실천신학대학원대학교 선교학 교수는 개회예배 설교에서 "장애는 인간에게 속한 지극히 인간적인 것"이라며 "교회가 장애를 단순히 치유의 대상으로만 볼 것이 아니라, 각자의 조건을 사랑하며 살아가는 신앙적 태도를 가져야 한다"고 말했다.이 교수는 또 "교회 공동체 안에서 더 약하게 보이고 덜 귀하게 여기는 지체가 오히려 공동체에 요긴하다"며 "한 몸의 지체로서 서로를 존중하고 사랑하는 삶을 실천해야 한다"고 강조했다.첫 번째 주제강연을 맡은 이정훈 에큐메니안 편집장은 한·일 교류 경험과 양국 장애인 정책의 차이를 언급하며 "일본은 장애인 개별 조력자 배치와 정치인 배출 등 사회적 통합이 진전됐지만, 한국은 집단적 지원과 제도적 한계가 여전한 상태"라고 지적했다.이 편집장은 "한·일 교회 모두 유교·불교·신토 등 전통문화와 서구 기독교의 장애인관이 합쳐져 장애인에게 수치심을 주고 배제해왔다"며 교회의 구조적 문제를 비판했다. 특히 "신학의 배타성을 드러내는 장애 문제를 통해 교회가 자신을 새롭게 정의하고 모두를 품는 공동체로 거듭나야 한다"고 강조했다.두 번째 주제강연자인 청각장애인 다카오 데츠야스 NCCJ 위원은 자신의 경험을 바탕으로 "교회가 장애인을 위한 정보 접근성과 합리적 배려를 실천해야 한다"며 "사회와 마찬가지로 장애인차별금지법에 근거한 합리적 배려를 적극 실천해야 한다"고 강조했다.이어 다카오 위원은 "교회가 앞장서서 다양한 기술과 배려를 도입할 때 장애인뿐만 아니라 신앙 초보자, 노인, 외국인 등 모두에게 열린 공동체가 될 수 있다"며 교회가 장애인에 대한 포용력을 더욱 넓혀야 한다고 제언했다.한편 세미나 둘째 날인 3일에는 한·일 양국 장애인 사역자들의 다양한 사례 발표와 참석자 간 친교 시간이 이어질 예정이다.