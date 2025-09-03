첫 여성 면장이 쓴 '논산 노성면' 이야기, 충남문학제 대상

큰사진보기 ▲“노성의 하루하루는 주민들의 따뜻한 마음으로 완성됩니다.” 정은숙 노성면장이 2일 인터뷰에서 환하게 웃고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

정은숙 논산시 노성면장이 제14회 충남문학제 문학작품 공모에서 일반부 대상을 받았다. 작품 제목은 '사랑할 수밖에 없는 이유'. 그가 직접 발로 누빈 논산시 노성면의 산과 문화유산, 그리고 사람 이야기를 담았다.지난해 7월, 논산 15개 읍·면·동 중 인구가 세 번째로 적은 노성면으로 발령받은 그는 처음엔 이 지역에 대해 아는 것이 거의 없었다. 하지만 1년여 근무하는 동안, 매일 사람들을 만나고 골목을 걸으며 '노성 사람'이 됐다. 글에는 그 변화의 과정이 고스란히 녹아 있다.정 면장은 작품에서 계룡산 자락의 노성산, 조선 봉수대가 있던 정상의 팔각정, 사계절마다 풍경이 다른 노성산성과 향교, 명재고택, 궐리사, 종학당 등 문화유산을 세밀하게 그려냈다. 길목마다 만나는 사람들의 따뜻한 손길과 어르신이 건넨 딸기 바구니와 햇마늘, 집중호우 때 함께 밤을 지새운 주민 이야기는 읽는 이를 미소짓게 한다.그는 "발령 첫날, 노성 최초의 여성 면장을 낯설게 바라보던 눈빛이 지금은 응원과 격려로 변했다"며 "주민들의 온기가 나를 노성과 사랑에 빠지게 만들었다"고 적었다. 노성면사무소 개청 이래 36명의 전임 면장이 모두 남성이었지만, 그는 열린 마음으로 다가가며 주민과 거리를 좁혔다.정 면장은 현재 시낭송가로도 활동하며, 논산시낭송인회 수석부회장과 논산문인협회에서 문화·문학 활동을 이어가고 있다. 이번 수상작 '사랑할 수밖에 없는 이유'는 충남문인협회에서 발간하는 <충남문학> 80호에 게재돼 독자들이 직접 만나볼 수 있다. 시상식은 오는 9월 13일 오후 2시, 공주 아트센터 고마에서 열린다.