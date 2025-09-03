노동신문 "김정은 위원장, 전승절 참석 위해 베이징 도착"

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 2일 현지시간 오후 4시 중국 수도 베이징에 도착했다고 조선중앙통신이 보도했다. 통신이 공개한 사진에 따르면 김 위원장의 딸 주애(붉은 원), 조용원·김덕훈 당 비서, 최선희 외무상 등이 동행했다. 2025.9.2 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

북한 노동당 기관지 <로동신문>은 3일 "김정은 동지께서 2일 오후 중국인민항일전쟁 및 세계반파쇼전쟁승리(전승절) 80돌 기념행사에 참석하시기 위해 전용열차로 중화인민공화국의 수도 베이징에 도착했다"라고 보도했다.신문은 "김정은 동지께서는 전용열차에서 내리시여 중국당과 정부의 지도간부들을 만나시고 반갑게 인사를 나누시였다"면서 "영접 나온 중국의 지도간부들은 김정은동지를 열렬히 환영하였다"고 전했다.북한은 전날 대외매체 <조선중앙통신>을 통해 김 위원장의 베이징 도착 사실을 보도한 바 있다.김 위원장의 방중은 지난 2019년 1월 이후 6년 8개월 만이다. 앞서 지난 1일 오후 평양을 출발한 김 위원장 전용열차 '태양호'는 2일 오후 4시(현지시각)께 베이징 역에 도착했다.차이치 중국 공산당 중앙서기처 서기와 왕이 외교부장, 인융 베이징 시장, 왕야쥔 북한주재 중국대사 등이 역에서 김 위원장을 영접했다. 북한이 공개한 사진에는 김 위원장 뒤로 주애가 있는 모습이 포착됐다. 김 위원장이 해외 일정에 딸을 대동한 건 이번이 처음이다.김 위원장 부인 리설주 여사는 지금까지 3차례 김 위원장 방중 일정에 동행했는데, 이번에도 함께했는지 여부는 확인되지 않았다.북한은 최선희 외무상 외에 구체적인 수행 명단을 공개하지 않았지만, 사진에는 김덕훈 노동당 비서 겸 경제부장도 식별됐다.베이징 도착 후 북한대사관 방문으로 첫 일정을 시작한 김 위원장은 3일 오전 텐안먼 광장에서 열리는 중국 전승절 80주년 열병식에 참석한다. 김 위원장의 중국 전승절 열병식 참석은 처음이며 다자 외교무대에 서는 것도 이번이 처음이다.특히 이 자리에서 김 위원장은 시진핑 중국 국가주석 및 블라디미르 푸틴 대통령과 나란히 단상에 올라 '북·중·러 삼각협력'을 과시할 것으로 보인다. 북·중·러 정상이 한자리에 모이는 것은 지난 1959년 9월 베이징에서 열린 북·중·소 정상회담 이후 66년 만이다.국가정보원은 지난 2일 열린 국회 정보위원회 전체회의에서 "김 위원장이 3일 열병식에서 시 주석, 푸틴 대통령과 나란히 톈안먼 성루에 서서 냉전기 삼각 연대 구도를 재현할 것"이라고 보고했다.한편, 중국 관영 <신화통신>에 따르면 3일 오전 9시(현지시각)부터 70분간 톈안먼 광장에서 중국 전승절 80주년 기념 열병식이 개최된다.이날 행사는 시진핑 주석의 개막 선언과 연설에 이어 시 주석이 군을 사열하는 열병식과 군 부대가 차례로 광장을 행진하는 분열식 순서로 진행될 예정이다.특히 이날 중국군은 최신 극초음속 미사일을 비롯한 첨단 무기체계를 다수 선보이며 미국을 겨냥한 군사력을 과시하는 기회로 삼을 것으로 관측된다.