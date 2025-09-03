AI 시대, 유엔 무대에서 한국이 제시할 비전 두 가지

AD

1단계-규범 (UN): 유엔 총회 결의안을 통해 보편적인 원칙을 세운다.

2단계-정책 (정부): '서울 AI 선언'처럼 각국 정부가 참여하는 정책 협의체를 통해 구체적인 실행 방안을 만든다.

3단계-기술 (민간·학계): 'AI 안전과학 네트워크'와 데이터 공유 플랫폼을 통해 기술적 기반을 다진다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 미디어파인에도 실립니다. 글쓴이 김영근은 고려대학교 글로벌일본연구원 교수이며, 사회재난안전연구센터 소장을 맡고 있습니다. “아시아·태평양 지역의 중층적 경제협력 구도와 일본의 경제적 리스크 관리”, “세계무역구조의 변용과 지경학 : 글로벌화 vs. 지역주의” 외 다수의 논문이 있습니다.

"우리의 민주주의 경험과 AI 기술 리더십을 결합하여, 세계를 위한 새로운 플랫폼(표준)을 만들어 제시해야 할 때이다."지금, 세계는 한국을 주목하고 있다. 유엔 창설 80주년을 맞는 올해, 세계는 분열과 불확실성의 그림자에 휩싸여 있다. 이런 상황에서 오는 9월 열리는 유엔 총회는 단순한 연례행사를 넘어, 인류가 나아갈 방향을 제시해야 하는 중요한 시험대이다. 바로 이 무대에서, 대한민국이 단순한 선언을 넘어 실질적인 해법을 제시하는 리더십을 보여줄 절호의 기회를 맞았다.그 핵심 비전은 바로 'K-평화민주주의'의 경험과 '인공지능(AI) 거버넌스'를 융합하여 '글로벌 안전 혁명'을 이끌자는 제안이다. 이는 '안전이 곧 신뢰'라는 새로운 국제 규범을 만들어, 예측 불가능한 위기 속에서 모두가 더 안전한 세상을 만들자는 약속이다.한국의 민주주의는 특별한 힘을 가지고 있다. 수많은 위기와 갈등을 겪으면서도, 시민의 참여와 헌법 절차를 통해 위기를 기회로, 갈등을 제도로 전환해 온 성공의 역사를 쌓아왔다. 위기를 겪고 다시 일어서는 이 '회복탄력성'이야말로 지금 세계가 가장 필요로 하는 우리의 독보적인 자산이다.이제 이 경험을 국제 사회의 공공재로 만들어야 한다. 대통령 연설은 한국의 경험을 바탕으로 ▲선거의 신뢰를 지키는 방법 ▲가짜뉴스에 대응하는 노하우 ▲시민 참여를 확대하는 플랫폼 구축 경험을 전 세계와 공유하고, 이를 국제 표준으로 만들자고 제안해야 한다.AI 기술은 인류에게 무한한 가능성을 열어주었지만, 동시에 새로운 위험도 함께 가져왔다. 유엔은 이미 '안전하고 신뢰할 수 있는 AI' 결의안을 채택하며 인권 존중과 위험 관리의 중요성을 강조했다. 한국이 성공적으로 개최한 '서울 AI 정상회의' 역시 AI의 안전성을 과학적으로 검증하고 국제적으로 협력하자는 약속을 이끌어냈다.이제 두 약속을 하나로 묶을 때이다. 연설을 통해 전 세계 전문가들이 참여하는 '유엔 AI 안전과학 네트워크'의 출범을 선언하고, 한국이 초기 자금과 전문가를 파견하며 개발도상국의 참여를 보장하겠다고 약속해야 한다. 이는 AI 기술의 혜택을 모두가 안전하게 누리는 '포용적 혁신'의 출발점이 될 것이다.AI가 전쟁과 안보에 미치는 영향은 이미 현실이 되고 있다. 자율살상무기(킬러로봇)와 같은 비인도적 기술이 통제 불능 상태에 빠지기 전에, 최소한의 국제적 '안전장치(가드레일)'를 마련하는 것이 시급하다.한국은 유엔 안보리에서 군사적 AI 활용에 대한 책임 원칙을 논의의 장으로 이끌고, AI를 반드시 인간의 지휘와 통제 아래에 두는 것을 핵심으로 하는 로드맵을 제시해야 한다. 기술이 인간의 생명을 위협하지 않도록, 평화와 안보를 위한 새로운 규범을 세우는 데 앞장서야 한다.AI는 이미 재난 현장에서 생명을 구하는 기술로 활약하고 있다. 조기 경보, 위험 예측, 재난 취약계층 보호 등 AI의 잠재력은 무궁무진하다. 한국은 우리의 앞선 재난 대응 시스템을 바탕으로, 각국의 재난 대응 AI 기술과 데이터를 하나로 묶는 'AI 재난대응 가속기'와 '공공 위험 데이터 저장소' 창설을 제안할 수 있다. 국경을 넘어 생명을 구하는 일에 AI 기술이 최전선에 설 수 있도록 국제적 협력의 판을 깔아야 한다.이 거대한 비전은 구체적인 실행 계획이 뒷받침될 때 현실이 된다. 우리는 다음과 같은 3단계 입체 전략을 제시해야 한다.이 세 톱니바퀴가 맞물려 돌아가도록 올해 안에 네트워크를 출범시키고, 내년 상반기에는 첫 번째 '글로벌 AI 안전 보고서'를 발표하는 구체적인 시간표를 제시해야 한다.정치적 분열과 기술적 불확실성이 그 어느 때보다 높다. 대한민국은 '민주주의 위기'를 제도로 만들어 온 우리의 독특한 경험과 세계를 선도하는 AI 기술력을 결합해, 인류를 위한 새로운 길을 제시할 수 있다.이번 유엔 총회 연설이 지속가능한 'K-평화민주주의' 모델로 인정받고, 구체적인 국제제도로 각인된다면, 대한민국은 21세기 국제질서의 '규칙(규범) 소비자'에서 새로운 안전 패러다임을 설계하는 '레짐 메이커(설계자)'로 거듭날 것이다. '함께일수록 더 안전하다'는 인류의 오랜 상식을 AI 시대의 세계 표준으로 만드는 것, 이것이 바로 다음 세대를 위해 우리가 감당해야 할 역사적 소명이다.