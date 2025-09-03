현대제철 '공감' 프로그램, 교육기부로 만드는 행복한 학교 현장

큰사진보기 ▲신평중학교 3학년 학생이 현대제철'공감'프로그램체험 부스에서 친구에게 전하는 응원메시지를 붙이고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲신평중학교 학생들이 친구들과 포토존에서 기념촬영을 하며 즐거운 시간을 보내고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲신평중학교 3학년 학생들이 현대제철'공감'프로그램 부스에서 체험 활동에 참여하며 안내를 받고 있다. 활기찬 분위기 속에서 학생들의 웃음이 넘쳐났다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲학교폭력 예방·흡연 예방·생명존중 등 교육 주제와 함께 ‘따뜻한 배려와 나눔’의 가치를 전하는 의미 있는 활동이 끝나고 푸드트럭에서 간식을 받고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲신평중학교 학생들과 즐겁게 부스 활동을 마치고, 현대제철에서 준비한 간식은 학생들의 만족도를 높이면 현장 분위기를 한층 활기차게 했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 당진신문에도 실립니다.

현대제철 당진제철소가 추진하는 찾아가는 교육기부 프로그램 '공감'이 지역 학생들 사이에서 뜨거운 호응을 얻고 있다.지난 9월 2일, 당진제철소는 신평중학교에서 올해 2학기 첫 번째 수업을 진행하며 학생들과 뜻깊은 시간을 가졌다.올해 '공감' 프로그램에는 당진 지역 초·중·고 11개교가 참여를 신청했으며, 총 1830여 명의 학생이 함께하게 됐다. 프로그램 수요가 예상을 뛰어넘어 일부 학교는 신청 열기가 높아 아쉽게도 제외될 만큼 인기를 끌고 있다.교육 내용은 ▲학교폭력 예방 ▲흡연 예방 ▲생명존중 ▲탄소저감 등 학생 생활과 밀접한 사회적·환경적 주제를 중심으로 구성됐다. 단순한 강의식 전달을 넘어 OX퀴즈, 사행시 짓기, 친구 응원 메시지 작성, 학교에 바라는 말 남기기 등 다양한 체험 부스를 마련해 학생들의 자발적인 참여를 이끌어냈다.특히 현장에서 운영된 푸드트럭 간식 제공은 학생들의 만족도를 크게 높였으며, 배움과 즐거움이 공존하는 활기찬 분위기를 조성했다.프로그램에 참여한 신평중학교 3학년 윤찬 학생은 "보통 오후 수업 시간대는 집중하기 어려운데, 이번 프로그램은 다양하고 뜻 깊은 시간이었다"면서 "친구들과 함께 퀴즈도 풀고 사행시도 지으면서 시간 가는 줄 몰랐다"고 소감을 밝혔다.신평중학교 교사들 또한 "학생들이 능동적으로 참여하는 모습을 볼 수 있었으며, 일상에서 쉽게 간과할 수 있는 주제들을 재미있게 배우는 기회가 됐다"고 전했다.현대제철 관계자는 "학생들이 안전한 학교생활의 의미를 자연스럽게 이해하도록 프로그램을 운영하고 있다"며 "앞으로도 지역 학생들의 성장을 돕는 다양한 교육 활동을 지속해 나가겠다"고 전했다.한편, 현대제철의 '공감' 교육은 2023년부터 당진교육지원청 및 당진시복지재단과 협력해 운영 중인 체험형 교육 프로그램이다. 청소년들이 올바른 가치관을 형성하고 건강하게 성장할 수 있도록 돕는 동시에, 안전한 학교문화 조성을 목표로 한다.