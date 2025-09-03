"정권 찬양에 뇌물 의혹까지... 국가조찬기도회, 이제는 폐지할 때"

AD

9월 2일, 기독교 시민단체 교회개혁실천연대가 '국가조찬기도회 폐지'를 촉구하는 연대 서명운동에 착수했다. 이날 발표한 성명서에서 이 단체는 "국가조찬기도회는 기도의 이름으로 뇌물을 합리화하고, 권력에 아첨하는 무대로 전락했다"며, 즉각적인 해체를 요구했다.교회개혁실천연대는 특히 이재명 대통령에게 국가조찬기도회 불참을 공식 선언할 것을 요구하며, 이 행사가 대한민국 헌법 제20조에 명시된 정교분리 원칙을 정면으로 위배하고 있다고 비판했다.국가조찬기도회는 1966년 시작되어 1968년 제1회 대통령조찬기도회로 발전한 이래, 박정희 유신 체제부터 정권의 종교적 정당성을 홍보하는 수단으로 활용됐다. 초기 설교자로 나선 고 김준곤 목사는 여러 차례 연단에 올라 박정희 정권을 지지했고, 1973년 제6회 기도회에서는 "10월 유신은 하나님의 축복을 받아 반드시 성공시켜야 한다"고 주장했다.1980년 8월 6일에는 당시 대통령도 아니었던 전두환 국가보위상임위원장을 위한 조찬기도회가 서울 롯데호텔에서 열렸다. 이 자리는 5·18민주화운동 발생 80일 후였고, 개신교 지도자 23명이 전두환을 성경 속 '다윗'에 비유하며 축복하는 장면이 TV로 생중계되기도 했다. 이후 전두환은 장충체육관에서 열린 제2회 통일주체국민회의 대의원들의 투표에서 99.4%의 지지율로 대통령에 당선됐다.기도회의 정치 편향성과 정권 유착 논란은 시간이 흐르며 더욱 심화됐다. 2011년 서울 코엑스에서 열린 조찬기도회에서는 길자연 목사의 제안으로 이명박 대통령 내외가 무릎을 꿇고 통성기도를 하는 장면이 연출돼 논란이 되었다.최근 주목을 받고 있는 건 2024년 제56회 국가조찬기도회다. 당시 회장이던 이봉관 서희건설 회장이 윤석열 전 대통령의 배우자 김건희씨에게 고가의 목걸이를 건넨 혐의로 수사를 받으면서, 국가조찬기도회가 정권과 종교권력 간의 부정청탁 창구 역할을 한 것이 아니냐는 의혹이 커졌다.해당 행사에는 윤석열 대통령과 김건희 여사, 김장환 목사, 박안수 육군참모총장(계엄사령관) 등 정·군·종교계의 핵심 인사들이 총출동해, 기도회가 권력 네트워크를 상징하는 행사로 변질됐다는 비판이 나오고 있다.교회개혁실천연대는 국가조찬기도회를 "특정 종교의 의례를 국가행사처럼 포장해 대통령과 고위 정치인을 동원하는 반헌법적 행사"라고 규정하며, 다음 세 가지를 요구했다.1. 국가조찬기도회의 즉각 폐지2. 대통령의 공식 불참 선언3. 각 교단의 목회자 참여 금지 조치이들은 "더 이상 기도의 이름으로 뇌물을 정당화하고, 예배의 자리를 권력에 아첨하는 수단으로 내줄 수 없다"며, 해체만이 정교분리와 민주주의를 지키는 길이라고 강조했다.9월 2일부터 시작된 연대 서명운동은 교계뿐 아니라 시민사회, 헌법학계에서도 관심을 모으고 있으며, 국가조찬기도회의 정당성과 존립 필요성에 대한 전면적인 재검토가 불가피하다는 목소리가 확산되고 있다.