임진왜란의 '육지 영웅', 황진 장군을 아십니까

큰사진보기 ▲마이산 전경, 진안 은천마을에서 ⓒ 김진영 관련사진보기

큰사진보기 ▲병아리난초, 마이산 역암 표면 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲마이산 수마이봉 ⓒ 이완우 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲금남정맥 대둔산 이치 원경, 마이산 정상에서 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲마이산 산딸나무, 단심 ⓒ 이완우 관련사진보기

<선조수정실록> 기록

어떤 사람이 황진에게 말하기를 당신은 충청도 병마사이니 경상도 진주성 수비와 직접 관계가 없소. 나와 밖에서 싸웁시다. 하니 황진이 말하기를 나는 이미 김천일과 더불어 약속하였으니 죽을지언정 그 약속을 저버릴 수 없소.

<선조수정실록> 기록

왜란이 있고난 뒤로 모든 장수 가운데 행군에 법도가 있고, 사졸에 솔선하여 옛날 명장의 풍도가 있는 자로는 모두가 황진을 추증하여 으뜸으로 꼽았다. 재주를 다 발휘하지 못하고 죽었으므로 조야에서 애석하게 여기지 않는 이가 없었다.



<난중잡록> 기록

아! 진주성에서 살아 돌아온 사람들이 모두 말하기를, 황진이 만약 있었다면 진주성은 반드시 함락되지 않았을 것이다. 하니. 그 위인이 과감하고 충성하여 직책을 다하다가 절의에 죽은 것이 장순과 어찌 다르오리까.

큰사진보기 ▲마이산, 진안 반월제에서 ⓒ 이완우 관련사진보기

덧붙이는 글 | 황진 장군은 화순 동복현감(종6품)에서 임진왜란 초기 7~8개월 만에 충청도 병마절도사(종2품)로 승진하였다. 현대로 비유하면 중위에서 중장으로 승진한 셈이다. 황진 장군은 국가와 백성을 위해 진력하다가 순국한 임진왜란의 영웅이었다.

지난 2일, 비가 밤새 내리다가 차차 그쳐간다. 전북 진안의 마이산을 등산하였다. 암마이봉 만덕산의 웅치와 대둔산의 이치를 멀리서 바라보고 싶었다.1592년 4월 13일, 조선을 침략한 일본군은 20일 만에 한양을 점령했다. 선조는 북쪽으로 의주까지 몽진했으며, 호남(전라도)을 제외한 7도의 요충지가 일본군에게 짓밟혔다. 임진왜란 때 호남을 지켜내고 조선을 구한 전쟁 영웅으로 바다에선 이순신 장군과 육지에서 황진(1550~1593) 장군을 손꼽을 수 있다. 임진왜란 때 호남의 쌀은 조선군, 의병들과 명나라 군의 군량미로 공급될 수 있었다. 호남은 군수품의 공급 기지였다.마이산, 암마이봉과 수마이봉의 사이 고갯마루가 천왕문이다. 임실 오수의 김진영 향토역사탐구가가 마이산을 등산하며 황진 장군의 임진왜란 역사를 전개했다. 황진은 1590년 3월, 통신사 황윤길과 김성일의 호위무사로 일본에 갔다. 일본에서 많은 무용담을 남긴 그는 일본의 조선 침략 의도를 확신했다. 일본도 두 자루를 구매하며, "네 놈들이 조선을 침략하면, 이 칼이 네 놈들을 벨 것이다"라고 결심했다. 그는 화순 동복현감이 된 후 700명 군사와 열심히 훈련했다.1592년 음력 7월, 바다에서 이순신이 일본군이 서해로 돌아가는 걸 막고 있었다. 일본군은 육지로 호남(전라도)을 점령하면 조선 수군도 제압할 수 있다고 여겼다. 일본군이 호남으로 가려면 호남정맥과 금남정맥 산맥을 넘어야 했다. 호남의 전주성으로 향하는 고개는 진안 마이산에서 가까운 만덕산 웅치(熊峙)와 대둔산 이치(梨峙)가 있다. 한양에 머물던 일본군의 으뜸 장수 고바야카와가 1만 5천 명의 병력으로 전주성을 향했다. 경상도 황강 영동을 거쳐 전라도 무주 금산을 지났다.마이산 암마이봉을 오르는데 비는 그쳤지만, 비탈진 역암에는 빗물이 흐르고 있어서 미끄러웠다.조심 조심, 마이산 역암 표면에 병아리난초가 푸르게 자라고 있었다. 마이산, 암마이봉을 오르면서 수마이봉을 여러 번 바라보게 된다. 참으로 수마이봉은 기세가 등등하다.1592년 7월 초, 조선군은 호남정맥의 만덕산 웅치에 관군과 의병 2천여 명이 진지를 구축했다. 이때 일본군이 남원성으로 간다는 첩보가 있어 전라감사 이광은 황진에게 남원성을 지키라 명령했고, 황진은 일본군이 남원으로 가는 길목을 지키러 장수로 이동했다.조선군은 웅치의 방어선을 셋으로 구축했다. 최전방에 의병장 황박, 2선에 나주판관 이복남, 고갯마루에 김제군수 정담이 지켰다. 7월 7일 새벽, 웅치에 일본군 안코쿠지(고바야카와의 부장, 승려 출신 장수)의 1만 명 병력이 밀려왔다. 조선군은 용감하게 저항하여, 이날 몇 차례 물리쳤다.7월 8일, 일본군의 계속된 공격에 웅치의 방어선이 차례로 무너지며, 저녁 무렵 황박과 이복남은 안덕원으로 물러났다. 정담은 부하들과 함께 끝까지 항전 했으며, 일본군에게 큰 피해를 주고 모두 장렬히 전사했다.일본군은 전주성을 눈앞에 두고 안덕원에서 8일 저녁에 야영했다. 이때 남원을 지키러 장수로 갔던 황진이 급히 돌아왔다. 7월 9일 새벽, 일본군 야영지를 황진이 기습하여 일본군 3000명을 섬멸, 대승을 거둔다. 일본군은 후퇴하여 웅치를 넘어 금산으로 돌아갔다.7월 8일은 바다에서 이순신 장군이 한산도 대첩을 이루었고, 7월 9일은 육지에서 황진 장군이 안덕원(웅치) 전투에서 대승하였다. 이 안덕원(웅치) 전투는 일본군 본영을 조선군이 직접 공격하여 섬멸했다는 표현이 기록된 육지에서 최초의 대승이었다.금산에 머물던 일본군이 이제는 금남정맥 대둔산의 이치를 넘으려 했다. 이치에는 황진, 이복남, 황박 등 웅치 전투의 승리로 사기 높은 조선군이 방어 진지를 갖추었다. 황진이 이치의 선봉을 지키고, 절제사로 갓 승진한 권율이 후방에 섰다. 황진은 고개 숲의 나무를 키 높이로 잘라 기둥만 남겨, 조총을 피하며 활 쏘는 엄폐물로 준비했다.마이산, 암마이봉 정상에 올랐다. 전망대에서 멀리 호남정맥 만덕산과 금남정맥 대둔산을 찾아보았다. 이 산맥들이 임진왜란 때 일본군을 막아낸 천연 성책이었으니 참으로 장엄하였다.7월 23일, 일본군 병력이 1만 명이 이치로 몰려오고, 전투가 시작되자 황진의 독무대가 펼쳐졌다. 일본군이 조총을 쏠 때 조선군은 나무 기둥에 숨고, 조총 소리가 끝나면 활시위를 당겼다. 일본군은 낙엽처럼 쓰러져갔다. 황진의 화살은 백발백중이었고, 조선군은 이제 일당백의 강군이었다.일본군이 목책을 뛰어넘으니 황진이 일본도를 휘둘러 적군을 쓸어버렸다. 조선군의 사기는 하늘을 찌를 듯했다. 일본군의 공격이 황진에게 집중되었다. 황진이 투구에 조총을 맞고 잠시 주춤하자, 황진의 부하인 공사익 위대기가 조선군을 독려해 일본군을 끝내 막아냈다.다른 기록은 황진이 잠시 쓰러지니 권율이 병사들을 독려해 이치 전투에 승리했다고 한다. 이치 전투는 황진의 부대가 최전방에서 계속 활약하였고, 권율의 이치 전투 참여마저 의심하는 견해도 있다. 이치 전투는 조선의 활로 일본의 조총 부대를 이겼던 최초의 전투였다.황진의 행장에 의하면, 일본 승려 화안(和安)이 조선에 와서 연위사인 이성구(1584~1644, 태종 이방원의 후손)에게 '임진년에 일본이 크게 패한 곳으로 웅치(이치)가 첫째'라고 했다. 일본군은 임진왜란의 큰 패배를 황진이 승리한 웅치(이치)라고 여겼다. 황진이 호남으로 가는 일본군의 육로를 끝내 차단했기 때문이다.진안 마이산은 1392년에 이성계 장군에게 나라를 구할 금척(金尺)을 내려준 설화를 간직한 산이다. 진안 마이산은 호남정맥과 금남정맥이라는 두 날개를 펼쳐서 1592년 임진왜란에 황진 장군에서 호남(전라도)를 지키게 하였나 보다.1593년 1월, 황진은 수원의 독산성 전투에 참여했다. 1593년 2월 28일, 황진은 교통 요지인 안성의 죽산성 전투에 승리하였다. 한양의 일본군은 고립되고 보급도 끊겼다. 일본군은 명군과 휴전 협약을 체결하고 부산으로 일본군 전체가 물러났다.1593년 6월, 도요토미 히데요시가 휴전 협약을 깨고 10만 일본군 전체에게 진주성 공격을 명령했다. 선조는 권율 장군에게 조선군 1만을 이끌고 진주성으로 가라고 명령했으나, 권율은 진주성으로 가지 않았다. 의병장 곽재우는 황진에게 진주성에 들어가지 말고 살아서 함께 밖에서 싸우자고 하였다.진주성에는 조선군 의병 6천 명과 백성들 수만 명이 함께 있었다. 황진은 이때 충청도 병마사로 진주성 전투의 핵심이었다. 진주성의 조선군 의병과 백성들은 함께 뭉쳐 애국충정으로 10만의 일본군을 8일 동안 지켜냈다. 8일째 밤에 황진이 순찰할 때, 일본군의 시체 밑에 숨었던 저격병이 쏜 조총에 황진이 순국하였다. 황진을 잃은 진주성은 9일째에 함락되었다.진주성에서 끝까지 항전하던 의병장 김천일, 고종무(의병장 고경명 아들)와 최경회는 자결하였다. "나 김해부사 이종인 이곳에서 죽노라"하며 이종인(황진 의형제)은 일본군 두 명을 겨드랑이에 끼고 진주 남강으로 투신하였다.마이산의 암마이봉과 수마이봉을 수면에 반영하는 사양제와 반월제를 찾았다. 임진왜란의 잊힌 영웅 황진 장군을 새롭게 조명하고 이야기하였다. 마이산의 모습이 호수 수면에 반영되듯이, 역사의 거울에 황진 장군이 뚜렷이 반영되기를 바라며 마이산 등산 여행을 마쳤다.