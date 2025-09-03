서산시 공영주차장 사업 논란... 문수기 의원 "공사중단 촉구"

큰사진보기 ▲서산시의회 민주당 문수기 의원이 서산시가 추진 중인 ‘예천지구 공영주차장(초록광장)’에 대해 다시 한번 공사중단을 촉구했다. (사진은 공영주차장 조감도) ⓒ 서산시 관련사진보기

충남 서산시의회 문수기 의원(더불어민주당·석남동)이 서산시가 추진 중인 '예천지구 공영주차장(초록광장)' 사업에 대해 다시 한 번 공사 중단을 촉구했다.문 의원은 지난 2일 충남교통방송 '출발! 충남대행진, 힘쎈 인터뷰 충남이 좋다'에 출연해 "해당 공영주차장 사업은 법적·행정적 문제 투성"이라며 비판의 목소리를 높였다.문 의원은 지난해 7월부터 같은 당 최동묵 의원과 함께 공영주차장 사업을 반대하며 8개월간 매일 아침 선전전을 벌여온 바 있다.그는 해당 사업이 지방재정법 위반과 허위 용역 결과에 따른 혈세 낭비라며, 사업 자체를 전면 중단해야 한다고 주장하고 있다.문 의원은 "서산시는 주차난 해소와 초록광장 조성을 명분으로 내세우고 있지만, 실제 현장 정비만으로도 500여 대 규모의 무료 임시주차장 활용이 가능하다"며 시의 명분에 의문을 제기했다.이어 "법적 절차 위반, 용역 결과 조작, 불투명한 재원 조달, 일방적 홍보 등 행정 전반의 심각한 난맥상이 드러났다"며 "시의 무리한 사업 추진과 정보 비대칭 속에서 나타난 부당한 행정을 끝까지 시민들께 알릴 것"이라며 재차 사업 중단을 촉구했다.특히 문 의원은 시민들이 대전지방법원에 제소한 '공사중지 가처분 신청'에 대해 "시민들과 뜻을 함께하며 가처분 인용 결정을 간절히 희망한다"며 "모든 방법을 동원해 서산시의 혈세 낭비와 불통 행정을 바로잡기 위한 싸움을 멈추지 않겠다"고 밝혔다.또한 "물가와 민생이 무너진 상황에서 불요불급한 사업이 우선이 될 수 없다"며 "앞으로도 철저한 감시와 견제를 통해 서산시민의 권익을 지켜내겠다"는 의지를 분명히 했다.한편, 이날 오후 대전지방법원 제2행정부 332호 법정에서는 시민 6명이 제기한 '공사중지 가처분 신청'에 대한 심문이 열렸다.시민모임에 따르면, 당초 심문기일은 지난 8월 26일이었으나 서산시의 요청으로 연기돼 이날로 변경됐으며, 시민모임과 서산시 간 치열한 법적 공방 끝에 심문은 종결됐다. 가처분 결정은 조만간 내려질 것으로 보인다.문 의원은 "2일 심문이 한 차례로 종결됐다"며 "'인용' 결정을 기대한다"는 바람을 전했다.시민모임은 이완섭 시장을 비롯해 공무원 5명과 용역기관 대표를 위계에 의한 공무집행방해, 직권남용, 직무유기, 공직선거법 위반 등의 혐의로 지난 8 25일 고발했다.이처럼 공영주차장 사업을 둘러싸고 서산시와 시민단체 간 갈등이 격화되는 가운데, 시는 지난 8월 28일부터 공공사를 위한 준비작업에 돌입했다. 이에 시민단체와 일부 시민들이 강하게 반발하고 있다.시민단체는 서산시가 공사를 중단할 때까지 매일 오후 6시부터 7시까지 공사 현장 앞에서 1인 시위를 벌이고 있다.한편 이날 낮 12시 20분경 공사 도중 고압선이 끊기면서 예천동 일대 주택과 상가 등에 정전이 발생해 시민 불편이 이어졌다. 한국전력의 긴급 복구 작업으로 오후 3시 40분경 전기 공급이 재개됐다.