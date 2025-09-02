메뉴 건너뛰기

경상국립대,'한-중 유학 교류대회' 열어

25.09.02 19:34최종 업데이트 25.09.02 19:34

경상국립대학교 경남문화연구원 남명학연구소는 9월 1~2일 진주와 산청 일원에서 ‘제12회 한?중 유학 교류대회’를 개최했다.
경상국립대학교 경남문화연구원 남명학연구소는 9월 1~2일 진주와 산청 일원에서 ‘제12회 한?중 유학 교류대회’를 개최했다. ⓒ 경상국립대학교

경상국립대학교 경남문화연구원 남명학연구소(소장 강정화 교수)는 1~2일 진주와 산청 일원에서 '제12회 한‧중 유학 교류대회'를 개최했다. 이번 대회는 '유가문화의 지역성과 보편성'이라는 대주제로 양국 학자들이 모여 학문적 성과를 공유하고 미래 협력 방안을 논의하는 자리이다.

이번 교류대회는 2014년부터 격년으로 이어져 온 한‧중 유학 학술교류의 전통을 계승하는 행사로, 한국과 중국의 유학 연구기관 전문가 30여 명이 참석했다.

한국 측에서는 경상국립대학교 허권수, 최석기, 윤호진 명예교수를 비롯해 대학유학연구소협의회 소속 전국 6개 거점국립대학 및 2개 사립대학의 연구소장이 참석했다. 중국 측에서는 산동사회과학원, 산동대학교, 산동재경경제대학교, 산동성 외사판공실 소속 연구자들이 함께했다.

행사 첫날에는 개막식과 기조강연, 학술회의가 진주 동방호텔에서 진행됐고, 이후 남명 유적지 탐방, 진주문화 기행, 경상국립대학교 캠퍼스 투어 등 지역문화 체험 프로그램도 마련됐다.

이번 행사는 경상국립대학교 경남문화연구원 남명학연구소, 중국 산동사회과학원, 駐청도 대한민국 총영사관, 대학유학연구소협의회, 국립경국대학교 퇴계학연구소가 공동으로 주최하고, 경상국립대학교 남명학연구소와 국립경국대학교 퇴계학연구소가 주관했다.

