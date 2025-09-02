경남 고성군, 책둠벙도서관 12일 개관

AD

큰사진보기 ▲고성군, 책둠벙도서관 9월 12일 개관 ⓒ 고성군청 관련사진보기

경남 고성군(군수 이상근)은 12일 오후 1시 30분 책둠벙도서관에서 개관식을 개최한다.이번 개관식은 군민 생활과 밀접한 대표 도서관인 책둠벙도서관의 공식적인 출발을 알리는 뜻깊은 자리다.행사는 △고성오광대 인형극 공연(식전 행사)을 시작으로 △군수 기념사 및 내빈 축사 △감사패 수여 △어린이 사서 임명장 수여 △테이프 커팅 및 시설 관람 순으로 진행되며, 도서관의 새로운 출발을 주민과 함께 기념한다.또한, 개관식을 전후해 다채로운 부대행사도 열린다. △12일 개관식 직후에는 정호승 시인 초청 강연 및 사인회 △13일 작은 음악회와 전국 문학관 상주 작가들이 함께하는 어린이 문학 캠프 △14일 박형섭 작가의 강연 '문학으로 귀를 열다'가 마련되어 주민들에게 깊이 있는 문학적 교류의 장을 선사한다.강연 수강 신청은 고성군청 및 책둠벙도서관 홈페이지에서 사전 신청이 가능하다.이상근 군수는 "책둠벙도서관은 단순한 독서 공간을 넘어 군민 누구나 자유롭게 모이고 배우며 즐기는 열린 문화 놀이터가 될 것"이라며, "주민이 주인공이 되는 공간으로 자리매김해 나가겠다"라고 말했다.