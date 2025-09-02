메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
한국남동발전, 중장기 비전 '2040 미래로' 선포

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

경제

부산경남

한줄뉴스

25.09.02 19:34최종 업데이트 25.09.02 19:34

한국남동발전, 중장기 비전 '2040 미래로' 선포

원고료로 응원하기
1일 한국남동발전 경남 진주 본사에서 중장기 비전을 선포 후 기념촬영을 하고 있다.
1일 한국남동발전 경남 진주 본사에서 중장기 비전을 선포 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한국남동발전

한국남동발전(사장 강기윤)이 1일 경남진주혁신도시 본사에서 중장기 성장 비전으로 '2040 미래로'를 발표했다고 밝혔다.

이번 비전은 새 정부 국정 방향에 대응해 발전산업 현장에서 이행할 전략을 선제적으로 마련하고, 향후 국정과제를 체계적으로 수행함으로써 에너지 분야에서 대한민국 '진짜 성장'의 한 축이 될 수 있는 '미래로 나아가는 새로운 길'을 제시하기 위해 수립됐다.

이는 "석탄발전을 넘어 재생에너지와 수소 등 무탄소 전원을 통해 지역과 상생하며 새로운 성장동력을 창출하고, 2040년에는 글로벌 에너지 기업으로 굳건히 자리매김 하겠다"는 강기윤 한국남동발전 사장의 강력한 경영 의지가 반영되었다.

AD
강기윤 사장은 지난해 11월 취임 이후 경영 회의 등을 통해 사람·AI·로봇이 조화를 이루며 스마트하게 운영되는 디지털플랫폼 기반의 발전 생태계를 구축하여 'AI 3대 강국, 대한민국'의 기틀을 다지기를 강조해 왔다.

강기윤 사장은 "에너지로 미래에 가치를 더하는(PLUS) 전략으로 미래 청사진을 선제적으로 그려냄으로써 오는 2040년 석탄 화력 폐쇄에 대한 준비를 마쳤다"면서 "2040 미래로 비전을 통해 그동안 그려온 청사진들을 하나하나 실현해 나가야 할 것이며, 이를 위해 전 임직원들이 주인의식과 사명감을 갖고, 창의와 도전정신으로 똘똘 뭉쳐 미래 성장을 위한 새로운 동력을 창출해야 할 것"이라고 말했다.

#남동발전

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사경남 고성군, 책둠벙도서관 12일 개관

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초