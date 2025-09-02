한국남동발전, 중장기 비전 '2040 미래로' 선포

큰사진보기 ▲1일 한국남동발전 경남 진주 본사에서 중장기 비전을 선포 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한국남동발전 관련사진보기

AD

한국남동발전(사장 강기윤)이 1일 경남진주혁신도시 본사에서 중장기 성장 비전으로 '2040 미래로'를 발표했다고 밝혔다.이번 비전은 새 정부 국정 방향에 대응해 발전산업 현장에서 이행할 전략을 선제적으로 마련하고, 향후 국정과제를 체계적으로 수행함으로써 에너지 분야에서 대한민국 '진짜 성장'의 한 축이 될 수 있는 '미래로 나아가는 새로운 길'을 제시하기 위해 수립됐다.이는 "석탄발전을 넘어 재생에너지와 수소 등 무탄소 전원을 통해 지역과 상생하며 새로운 성장동력을 창출하고, 2040년에는 글로벌 에너지 기업으로 굳건히 자리매김 하겠다"는 강기윤 한국남동발전 사장의 강력한 경영 의지가 반영되었다.강기윤 사장은 지난해 11월 취임 이후 경영 회의 등을 통해 사람·AI·로봇이 조화를 이루며 스마트하게 운영되는 디지털플랫폼 기반의 발전 생태계를 구축하여 'AI 3대 강국, 대한민국'의 기틀을 다지기를 강조해 왔다.강기윤 사장은 "에너지로 미래에 가치를 더하는(PLUS) 전략으로 미래 청사진을 선제적으로 그려냄으로써 오는 2040년 석탄 화력 폐쇄에 대한 준비를 마쳤다"면서 "2040 미래로 비전을 통해 그동안 그려온 청사진들을 하나하나 실현해 나가야 할 것이며, 이를 위해 전 임직원들이 주인의식과 사명감을 갖고, 창의와 도전정신으로 똘똘 뭉쳐 미래 성장을 위한 새로운 동력을 창출해야 할 것"이라고 말했다.