베이징 집결한 북중러 정상, '반미 연대'의 상징적 장면

큰사진보기 ▲3일 중국 베이징에서 열린 전승절 80주년 기념 대규모 열병식에서 시진핑 중국 주석, 김정은 북한 국무위원장, 푸틴 러시아 대통령이 함께 이동하는 장면이 서울역 대합실에 설치된 TV에 나오고 있다. 2025.9.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

3일 베이징에서는 '반미 연대'의 상징적인 장면이 연출된다. 중국 시진핑 국가주석이 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령과 북한의 김정은 국무위원장을 동시에 불러 모은 것이다. 세 정상이 같은 자리에 나란히 서는 것은 이번이 처음이다. 서방으로부터 고립된 세 나라가 함께 국제 무대에 등장했다는 사실은 그 자체로 '반미 연대'를 과시하는 모습이었다. 특히 푸틴의 우크라이나 전쟁이 계속되는 상황에서, 중국과 북한이 그의 곁에 서는 장면은 서방에는 강한 경고로 받아들여지고 있다.그 전날인 2일, 시진핑은 인민대회당과 자신의 거처에서 푸틴을 맞아 "오랜 친구"라 불렀다고 로이터 통신이 보도했다. 몇 시간 뒤, 김정은이 전용 열차를 타고 베이징에 도착했고, 그의 딸 김주애가 함께하는 모습이 포착됐다. 한국 정보당국이 '후계자 1순위'로 분석하는 김주애는 이번에 사실상 첫 국제무대에 올랐다. 김정은은 세습 체제의 상징인 딸을 대동하며 베이징에 입성해 지도자로서의 위상을 더욱 굳히려는 의도를 드러냈다.3일 열릴 대규모 군사 퍼레이드는 단순한 기념 행사가 아니다. 중국은 항일전쟁 승리 80주년이라는 명분을 내세웠지만, 실제 목적은 '새로운 질서의 주역은 중국'이라는 메시지를 전 세계에 각인시키는 것이다. 2일 로이터 통신에 따르면, 베이징 도심은 퍼레이드를 위해 수 주 동안 사실상 봉쇄됐고, 극초음속 미사일, 핵 탑재 가능 미사일, 최신 군사 드론까지 등장할 예정이다. 행사의 마무리로는 8만 마리의 평화의 비둘기가 날아오른다고 한다.화려한 연출이지만, 그 속내는 힘의 과시다. 불과 몇 년 전, 중국과 러시아는 북한의 핵·미사일 도발을 제재하는 중요한 축이었다. 그러나 우크라이나 전쟁 이후 판세는 뒤집혔다. 이제 이들은 북한과 손을 잡고 잠재적 군사 동맹으로 나아가고 있다는 평가가 지배적이다. 김정은은 이미 1만 5천 명이 넘는 병력을 푸틴의 전쟁에 투입했고, 한국 정보당국은 최소 600명이 사망했다고 밝히고 있다. 여기에 더해 러시아와 북한은 2024년에 공식 군사 협정을 맺었고, 중국 역시 같은 방향으로 기울고 있다.도널드 트럼프 미 대통령에게 이번 회동은 불편한 장면이 아닐 수 없다. 그는 푸틴·김정은·시진핑과 각별한 관계를 과시하며 자신을 '평화 중재자'로 포장해 왔고, 심지어 노벨 평화상까지 노린다는 이야기가 돌지만 현실은 정반대다. 동아시아에서 새로운 군사력 결집이 일어나고 있고, 미국의 '미국 우선주의' 정책은 오히려 동맹들의 불신을 키우고 있는 상황이다.김정은에게 이번 베이징 무대는 최대 규모의 다자외교 데뷔라 할 수 있다. 그는 출발 직전 미사일 연구소에 들렀다. 전문가들은 이를 두고 "북한이 핵보유국임을 과시하려는 행동"이라고 분석한다. 김정은은 이번 행사를 통해 묵시적이라도 핵보유국 지위를 인정받고, 고립된 외교를 넘어선 돌파구를 마련하려는 것이다.결국 베이징 회동은 단순한 외교 행사가 아니다. 중국은 서방 질서에 대한 도전 의지를 드러내고, 러시아는 고립 외교의 탈출구를 확보하며, 북한은 핵보유국으로서 존재감을 각인시킨다. '반미 연대'라는 이름의 새로운 조합은, 트럼프의 미국이 불러낸 또 다른 그림자이기도 하다. 세계는 묻고 있다. 과연 중국·러시아·북한이 주도하는 새로운 세계질서가 현실이 될까, 아니면 잠깐의 연출로 끝날까.