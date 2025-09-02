'공공부문 RE100' 최초 달성 앞둔 김동연 "중앙정부와 기후행동 이끌 것"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2일 오후 경기신용보증재단에서 열린 '2025 청정대기 국제포럼'에서 미래세대(어린이)와 지구본 세리머니를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2일 오후 경기신용보증재단에서 열린 '2025 청정대기 국제포럼'에서 미래세대(어린이),강금실 기후대사, 김시용 경기도의회 도시환경위원장, 최재천 생명다양성재단 대표, 김서경 청소년 기후행동 활동가 등과 세리머니 후 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도가 2일 오후 경기신용보증재단에서 '2025 청정대기 국제포럼'을 개최한 가운데, 개막대담(미래세대가 묻고, 기성세대가 답하다)이 열리고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

경기 동부권 광주시 곤지암읍, 남부권 이천시 부발읍, 중부권 수원 광교중앙공원, 북부권 고양시 신원동 등 경기도 각 4개 권역의 맑은 공기가 큰 풍선에 담겼다. 풍선의 맑은 공기는 다시 투명구에 담겨 어린이들에게 차례대로 전달됐다.'맑은 공기는 미래세대에 물려줘야 할 소중한 자산'이라는 메시지와 함께 우리가 모두 '푸른 하늘, 맑은 공기'를 지키기 위해 행동해야 한다는 의미를 상징적으로 표현한 것이다.경기도가 2일 경기융합타운에서 '2025 청정대기 국제포럼'을 열고, 대기환경 개선과 기후위기 대응을 위한 국제 공동협력의 시작을 알렸다. 이 자리에서 김동연 경기도지사는 기후보험과 RE100 등 경기도의 기후위기 대응 경험과 데이터를 중앙정부와 공유하면서 국제적인 기후행동을 이끌겠다고 밝혔다.실제 지난 2023년 김동연 지사의 '경기 RE100' 선언 이후 경기도는 올해 말까지 도청과 28개 모든 산하 공공기관이 신재생에너지로 에너지를 공급받는 RE100을 달성할 전망이다. 대한민국에서 공공부문 RE100은 경기도가 처음이다.김동연 지사는 또 도민들이 에너지 절약을 삶에 체화할 수 있도록 '기후행동 기회소득'을 만들었다. 150만 명 이상이 '기후행동 기회소득' 앱에 가입했으며, 지난 1년간 이를 통해 감소한 온실가스는 나무 약 245만 그루를 심는 효과와 맞먹는다.'푸른 하늘의 날'(9월 7일)을 기념해 마련된 이번 포럼의 주제는 '레이싱 포 에어(Racing for Air. 푸른 하늘을 향한 우리의 질주)'다. 경기도의회, 유엔환경계획(UNEP), 국제연합(UN) 아시아태평양경제사회위원회(ESCAP), 국제대기환경단체연합(IUAPPA), 이클레이(ICLEI‧세계지방정부협의회), 세계보건기구(WHO), 우호협력 동아시아 지방정부 등 7개국과 강금실 경기도 기후대사, 기후행동 청소년 활동가 등 도민 약 150명이 참석해 국제협력의 의미를 더했다.김동연 지사는 이날 개회사를 통해 지난해 '청정대기 국제포럼'에서 약속한 정책인 ▲기후위성 ▲기후보험 ▲기후펀드의 현재 상황을 공유했다.김 지사는 "광역지자체 최초의 경기기후위성 발사는 11월 말을 목표로 차질 없이 준비 중"이라며 "경기도가 출연해 재생에너지를 확충하고, 기업은 RE100을 이용하고, 주민은 펀드에서 나오는 이익을 얻는 일석삼조 효과의 기후펀드를 만들기 위해 올해 상반기까지 발전소 후보지 선정을 마쳤다"라고 설명했다.김 지사는 이어 "기후보험은 시행한 지 4개월이 됐는데 6,500건의 보험금을 피해 도민들에게 지급했고, 그중에 91%가 기후 취약계층이었다"면서 "기후위기에 잘 대응하는 계층과 그렇지 못한 계층 간의 격차(기후격차)를 줄이기 위한 건강안전망 역할을 하고 있다"고 밝혔다.김동연 지사는 "지난 3년(윤석열 정부) 동안 대한민국은 기후 문제에 퇴행적인 정책과 조처를 했던 가운데 경기도는 꿋꿋하게 기후위기를 대처하기 위해 온 힘을 기울였다"면서 "기후보험을 포함해 기후행동, 기후펀드, 기후위성 등 경기도의 경험과 데이터를 아낌없이 중앙정부와 국제적으로 나누면서 세계의 기후행동을 이끌겠다"고 강조했다.김시용 경기도의회 도시환경위원장은 축사를 통해 "기후위기는 국경을 초월한 공동 과제이며, 세대 간 협력도 필요하다"라며 "경기도의회는 국제사회 연대, 도민의 목소리를 바탕으로 기후위기 대응 정책을 더욱 세심하게 살피고 지원하겠다"라고 말했다.강금실 경기도 기후대사는 "대기오염 문제는 화석연료를 사용하는 산업 문명이 주요 원인이기 때문에 단순히 푸른 하늘뿐만 아니라 생물다양성 등 지구 시스템적으로 접근해야 한다"며 "모두가 연결되고 통합된 접근으로 문제를 함께 깊이 보고, 토론하고, 더 좋은 실행을 위해 한 걸음 더 나가는 이런 자리가 많이 마련되길 바란다"라고 말했다.이날 포럼에 앞서 주요 참석자와 미래세대가 함께 '푸른 하늘의 날'을 기념해 퍼포먼스를 진행했다. 참여한 우호협력도시(3개 지역), 국제기구(3개 기관), 전문가그룹, 세대 대표(도지사, 헌법소원에 참여한 기후행동 청소년 활동가 대표)가 풍선에 담긴 맑은 공기를 투명구에 담아 어린이들에게 전달한 것이다.포럼 기조 강연은 최재천 교수가 '생태적 전환, 기후 및 생물다양성 위기'를 주제로 진행했다. 이어진 '개막 대화'에서는 미래세대 대표 청소년 기후행동 활동가 김서경, 기성세대 대표 최재천 교수, 김혜애 경기환경에너지진흥원장이 함께 기후위기의 해법을 세대 간 대화로 풀어냈다.오후에 진행된 국제세션Ⅰ에서는 '기후위기 해법과 대기질 관리 글로벌 협력'을 주제로, 유엔유럽경제위원회(UNECE)와 세계보건기구(WHO), 이클레이(ICLEI) 등 국제기구의 경험을 공유했다. 이어진 국제세션Ⅱ에서는 중국, 일본, 몽골, 경기도가 함께 대기오염 개선을 위한 정책과 기술 협력 사례를 발표하며 국가 간 연대의 필요성을 강조했다.이번 포럼은 9월 3일까지 이어진다. 둘째 날에는 기업과 공공기관이 참여하는 ▲대기오염물질(오존 등) 감축을 위한 특별세션 ▲라클라쎄 축하공연 ▲기후변화, 민주주의, 그리고 청소년 기후소송을 주제로 특별강연(윤세종 플랜1.5 대표) ▲미세먼지 사진전(한기애 작가) 등이 진행된다.청정대기 국제포럼은 올해로 7회째를 맞았으며, 경기도는 앞으로도 호흡공동체 아·태 지방정부 및 국제사회와 협력해 지속 가능한 기후정책을 확대해 나갈 계획이다.경기도 누리집 및 경기환경에너지진흥원 누리집을 통해 프로그램과 세부 내용을 확인할 수 있으며, 일반 도민의 참여도 가능하다.