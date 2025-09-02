박완수 "최근 결혼.출산 정책 변화로 긍정적 신호"

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 2일 오후 국립창원대 가온홀에서 ‘도민 상생대화’ 가져. ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 "창원은 경남의 주력산업이 집약된 도시이자, 대한민국 산업화와 민주화의 상징적인 도시"라고 했다.2일 국립창원대 가온홀에서 열린 '도민 상생대화'에 참석해 박 지사는 "창원시민들과 직접 소통하는 자리가 2년 6개월 만"이라며 "많은 시민들께서 함께해 주셔서 감사드린다"고 밝혔다.박 지사는 "경남의 주력 산업인 원전‧방산‧조선‧우주항공 분야가 대부분 창원에 집중돼 있다"며 "정부의 정책 지원과 함께 앞으로 10년간 창원을 중심으로 경남이 지속적인 성장을 이어갈 것"이라고 전망했다.또 박 지사는 "정부가 제조업 분야의 인공지능(AI) 기술을 집중 육성하기로 하고, 1조 원 규모의 투자를 지방정부 부담 없이 추진하겠다고 발표한 것은 경남에 큰 기회"라고 밝혔다.이날 행사에는 장금용 창원시장 권한대행을 비롯해 시민들이 함께 했다. 시민들은 산업과 교통 등 관련해 여러 의견을 제시했다.한 시민은 "신규 국가산단 후보지였던 창원 방위·원자력 융합 국가산단이 조속한 국가·지역 전략사업으로 지정될 수 있도록 도와 시가 적극 협력해야 한다"고 제안했다.다른 시민은 "항공‧항만‧철도가 융합된 트라이포트 기반 국가 물류 전진기지 완성을 위해 진해신항과 가덕도신공항을 연결하는 철도망이 필요하다"고 제안했다.창원시 인구 감소 우려에 대해 박 지사는 "출산율 저하와 청년 일자리 부족 등 복합적 요인으로 인구가 줄고 있지만, 최근 결혼·출산 정책의 변화로 긍정적 신호도 나타나고 있다"며 "첨단산업 유치와 지역대학 경쟁력 강화를 통해 경남도와 창원시가 함께 인구 기반을 지켜나가겠다"고 말했다.이밖에 '청년창업농 경영실습 임대농장 확대', '마산보건소 별관 신축', '마산합포구 파크골프장 조성 지원', '봉암교 개선사업 지원' 등 다양한 의견이 제시됐다.박 지사는 "창원은 산업과 민주화의 상징 도시이며, 앞으로도 경남과 대한민국을 이끄는 핵심 도시로 도약할 수 있다"며 "주력 산업은 물론, 방학 중 급식, 노동자 아침식사 등 민생 현안에도 도정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.