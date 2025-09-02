이 대통령, 국방장관에 "군대 내 민주주의 교육과정 마련하라"

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 2일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 대장 진급·보직 신고식에서 합동참모총장 후보자인 진영승 공군 전략사령관에게 삼정검 수치를 달아준 뒤 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 대장 진급·보직 신고 및 삼정검 수치 수여식에서 진영승 합동참모총장 후보자 등 대장 진급 장성 및 가족과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 신임 대장 진급자들에게 정권 아닌 국가에 충성해달라고 당부했다.이 대통령은 2일 오후 용산 대통령실에서 대장 진급 보직신고 및 삼정검 수치 수여식을 진행했다.이 자리에는 진영승 합동참모의장 후보자, 김규하 육군참모총장 후보자, 강동길 해군참모총장 후보자, 손석락 공군참모총장 후보자, 김성민 한미연합군사령부 부사령관 후보자, 주성운 육군지상작전사령관 후보자, 김호복 육군2작전사령관 후보자 등 7명의 대장 진급자와 배우자 등 그 가족들이 참석했다.강유정 대통령실 대변인은 "이 대통령이 선친이 공군 부사관이었던 개인 일화를 소개하면서 유대감을 보였다"고 전했다.이 대통령은 이어 "정권 아닌 국가에 충성하고 개인이 아닌 직위로 복무해야 한다"면서 "사람에 충성하지 말고 국민을 바라봐달라"고 강조했다. 그러면서 "군에 대한 국민의 신뢰가 불법계엄으로 많이 망가졌다"면서 "이를 되살리기 위해 많이 노력해야 한다"고 말했다.이 대통령은 한편, 병영 내 불행한 사고가 많이 줄었는지 물었고 참석자들은 "작년에 비해 많이 줄었다"면서 "사전 식별 노력과 상담이 효과를 거둔 것 같다"고 답했다.초급 간부들에 대한 대우와 부사관들 업무환경에 대해 묻고 "군이 부사관에게 좋은 직장이 돼야 한다"고 말했다. 이에 신임 대장들은 "역량 뛰어난 MZ 병사들에게 부합하는 선진 병영 환경을 만들어야 한다"고 답했다.이 대통령은 끝으로 "군인들도 민주주의에 대한 소양을 키울 필요가 있다"면서 안규백 국방부장관을 향해 "정치 집단이 아닌 주권자 국민에게 충성하는 군대 내 민주주의 교육 과정을 마련하라"고 지시했다.강 대변인은 이 대통령이 항상 "군의 본령을 지키는 군인들이 있어서 민주주의가 지켜졌기에 상벌을 엄격히 나눠야 한다고 말씀했다"고 덧붙였다.