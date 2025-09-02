"현장직 모든 소방공무원에 구조구급활동비 지급하라"

큰사진보기 ▲전국공무원노동조합 소방본부 대구소방지부는 모든 현장직 소방공무원들에게 구조구급활동비를 지급하라며 대구시청 앞에서 1인 시위를 벌였다. ⓒ 전공노대구소방지부 관련사진보기

현장에서 화재 진압뿐만 아니라 구조활동을 하고 있는 소방관들에 대한 구조·구급활동비가 차별적으로 지급되고 있다며 개선해야 한다는 목소리가 현장에서 나오고 있다.전국공무원노조 소방본부 대구소방지부는 2일 성명을 통해 "대구소방대원들은 특정업무경비인 구조구급활동비에 대한 차별을 받고 있다"며 개선을 촉구했다.구조구급활동비는 지난 1995년 발생한 삼풍백화점 붕괴 사건을 계기로 소방공무원들의 특정 업무수행에 대한 보상 및 처우 개선 대책의 일환으로 1996년 신설됐다. 당시 월 10만 원이던 활동비는 지난 2024년 월 20만 원으로 증액됐고 지급 대상도 구조대와 구급대에서 펌뷸런스, 펌프구조대에 근무하는 소방공무원으로 확대됐다.하지만 활동비는 소방청 예산이 아닌 지방자치단체의 예산으로 편성되는 항목으로 통일된 지급 기준이 아닌 지방자치단체의 기준에 따라 적용되는 범위가 달라질 수밖에 없다는 것이 노조의 설염이다.울산시의 경우 모든 현장직 소방공무원들에게 활동비가 지급되고 있고 세종시의 경우에도 지급 기준을 확대해 시행 중이지만 대구시는 동일한 업무를 수행함에도 대원들 간 차별로 사기가 저하되고 있다는 것이다.대구소방지부는 "다른 지자체와 지급범위가 달라 형평성의 문제가 있다"며 "일부 시도는 더 많은 현장대원드이 구조구급활동비를 정당하게 지급받고 있지만 동일 업무에 대해 수당이 다르게 지급되는 것은 형평성 문제가 제기될 수 있다"고 말했다.이뿐만 아니라 구조구급출동이라는 같은 업무를 수행하는 소방관들마저도 지급대상에서 차별을 받고 있다는 주장이다. 지난 2024년부터 펌프차 탑승대원까지 지급범위가 확대됐지만 일부 외근부서 직원들은 지급범위에 포함돼 있지 않아 상대적 박탈감을 초래하고 있다고 주장했다.대구소방지부 관계자는 "상대적으로 비슷한 직렬의 경찰공무원과 비교해도 소방공무원의 경우 지급범위가 세분화되어 있어 상대적으로 차별받고 있다"고 말했다.그러면서 현장에 근무하는 모든 소방대원들이 구조구급활동비를 지원받더라도 많은 예산이 들지 않는다고 주장하고 있다. 현재 대구의 현장직 소방대원들은 2387명으로 이들 중 1758명이 활동비를 지급받고 있기 때문에 활동비 지급대상을 확대하더라도 629명분만 예산을 추가하면 된다는 것이다. 현장근무 소방대원 전원이 활동비를 지급받더라도 추가로 들어가는 예산은 15억 원 정도라는 것이 노조의 입장이다.대구소방지부는 "구조구급활동비를 현업 소방공무원 전원에게 지급해야 한다"며 "대구소방본부는 대구시의회, 관계부서와 협의해 지급 대상 확대를 위한 근거 자료와 제도 개선안을 마련하라"고 요구했다.