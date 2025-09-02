함양 지리산 70년근 미만 천종산삼 38뿌리 발견... 감정가는

큰사진보기 ▲함양군 마천면 지리산 자락에서 천종산삼 38뿌리 발견! ⓒ 한국전통심마니협회 관련사진보기

지리산 자락에서 70년근 미만으로 추청되는 천종산삼 38뿌리가 발견다.한국전통심마니협회는 "3개월 동안 폭우와 폭서로 몸살을 앓았던 함양의 지리산 자락에서 오랜만에 천종산삼이 발견됐다"라고 2일 밝혔다.지난 8월 마지막 주말을 맞아 산행에 나섰던 이아무개(56)씨 일행이 함양 마천면 지리산 산행을 하던 중 산삼을 발견했다.빨간 열매가 달린 모삼(어미산삼)과 주변에서 함께 자생하던 4대 이상을 거친 자삼(아기산삼)까지 총 38뿌리의 천종산삼을 찾은 것이다.이씨 일행은 뿌리가 다치지 않도록 심혈을 기울여 채집하는 데만 2시간 넘게 소비됐다고 밝혔다.산삼을 감정한 한국전통심마니협회 관계자는 "자연의 야생에서 50년 이상으로 4대 이상을 거친 산삼만을 선별해 천종산삼으로 인정해 준다"고 했다.무게는 성인 4명의 복용량에 이르는 7,5냥(282g) 이상으로 감정가는 1억 5000만 원이 책정됐다.천종산삼은 사람의 손을 거치지 않고 산속에서 자연적으로 씨가 떨어져 발아해 자란 산삼을 말하고, 올해 지리산 일대에서 천종산삼이 발견되기는 이번이 두 번째다.한국전통심마니협회는 "수입된 중국삼이 국내의 산삼시장을 95% 이상 잠식하고 있는 상황에서 한국 산삼의 우수성을 알리고자 오늘도 심마니들은 땀으로 범벅이 돼 높은 산을 쉼 없이 오른다"고 했다.