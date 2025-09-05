양치 하듯 매일 근력 운동 500일 해봤더니

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"나 다음주부터 이 운동할 건데, 같이 해볼래?"

큰사진보기 ▲탐습운 5기 모집글 (내 인생을 바꿔놓았다). ⓒ 인스타그램 갈무리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲하루 단 16분, 내가 매일 하는 근력 운동 ⓒ monicadionie on Unsplash 관련사진보기

"아, 나도 무언가를 꾸준히 할 수 있는 사람이구나."

"이지 이지(easy easy)! 쉽다 쉽다! 오늘따라 정말 쉽다!"

큰사진보기 ▲탐습운탐습운 운동방법 (직접 만든 디자인) ⓒ 김태리 관련사진보기

지난해 4월 22일. 솔직히 말하자면, 나는 한 달도 채 하지 못할 거라 생각했다. SNS에서 우연히 본 '탐아저씨'의 '함께 운동할 사람 모집' 글. 친구가 말했다.친구 따라 시작한 운동이었다. 이름도 낯선 '탐습운(탐아저씨 습관운동)'. 그저 호기심이었다. 그런데 그 호기심이 어느덧 500일을 만들었다(3일 기준).'탐습운'은 하루 단 16분이다. 새벽 5시 반, 눈 비비며 줌 화면을 켜면 네모난 칸들이 하나 둘 켜진다.서울, 제주, 미국, 독일, 호주, 캐나다, 뉴질랜드. 시차도, 나이도, 배경도 다른 사람들이 동시에 같은 동작을 준비한다. 운동은 3가지로 루틴이 정해져 있다. 'BBC(등 Back, 이두 Biceps, 코어 Core)', 'CST(가슴 Chest, 어깨 Shoulder, 삼두 Triceps)', '하체(스쿼트 squat, 런지 lunge, 종아리 운동 calf raise)'. 우리는 매일 같은 동작의 근력 운동으로 하루를 시작한다. 단순하고 반복적이지만, 꾸준히 하다 보니 눈 뜨면 제일 먼저 하는 게 운동이 된 지 1년이 넘었다.'탐습운'의 핵심은 의지가 아니다. 양치처럼 매일 하는 것, 습관이다. 운동은 '오늘 꼭 해야지'라는 결심이 아니라, '오늘도 그냥 한다'는 흐름이 되었다. 그렇게 하루하루를 이어온 끝에, 나는 무려 500일을 매일 근력 운동한 사람, 앞으로도 계속 할 사람이 되었다.500일 동안 나는 많이 달라졌다. 푸시업(팔굽혀 펴기)를 하나도 못 하던 내가 커튼봉을 옷 속에 넣고 휴대폰으로 자세를 촬영해가며 하루 종일 연습하던 시절도 있었는데, 지금은 무릎을 대지 않고 10개를 어떻게든 해낸다. 참 많은 것을 깨달았다.눈바디(눈으로 몸의 변화를 확인하는 것)도 눈에 띄게 달라졌다. 체력이 붙고, 몸은 가벼워졌다. 매일 저녁 즐겨 마시던 술도 딱 끊었다. 소화제를 달고 살던 내가 어느 날부터 소화제를 찾지 않아도 잠을 잘 자는 사람이 되었다. 나는 스스로 '싫증 많은 사람'이라 여겨왔는데, 이제는 아니다. 이제 나의 가장 큰 무기는 꾸준함이다.'탐습운' 안에서 우리는 같은 날 운동을 시작한 서로를 '동기'라 부른다. 매일 아침 얼굴을 보며 운동하다 보니, 가족보다 더 자주 만나는 사이가 되었다. 출석하지 않으면 걱정해주고, 힘든 일에는 함께 힘들어하며, 기쁜 일에는 내 일처럼 기뻐하는 사이.우리 5기는 일본 오사카로 여행을 떠난 적도 있었다. 매일 밤 온천에서 같이 목욕을 하고, 속 깊은 이야기를 나누며 더욱 끈끈해졌다. 함께 운동한 지 1주년 되던 때에는 1박 2일 합숙 하며 즐거운 시간을 보냈는데 그때도 우리는 운동 자세를 점검하고 함께 운동했다(우리가 좀 유별나긴 하다).국경도 뛰어넘었다. 나는 지난 유럽 여행 때 독일에 있는 '탐습운' 친구를 만나기 위해 일부러 독일부터 여행을 시작했다. 낯선 땅, 낯선 언어. 하지만 매일 온라인에서 만나던 우리는 전혀 어색하지 않았다. 쉬지 않고 웃고, 먹고, 이야기했다.상하이 멤버를 만나러 떠난 중국 여행도 그랬다. 상상조차 못 했던 중국 여행이었지만, 그 만남이 너무 즐거워 벌써 세 번째 상하이를 다녀왔다. '탐습운'은 내게 운동 이상의 많은 선물을 안겨줬다. 함께 마라톤 대회에도 나가고, 함께 국내외를 여행하기도 한다.'탐습운'에는 특유의 문화가 있다. 일명 '긍정 언어'를 쓰며 함께 운동하는 것이다. "힘들다"는 말은 화면 속을 타고 금세 전염되기 때문이다. 대신 우리는 말한다.그 한 마디가 주는 힘은 정말로 크다. 포기를 잊게 한다. 단순한 유행어가 아니라, 긍정이 전염되는 마법 같은 경험이다. 운동이 재밌어지기까지 한다. '탐습운'의 상징은 '코알라귀를 한 탐아저씨'다. MBN 예능 <돌싱글즈4>에 출연해 "다 멘탈이야"를 외치던 탐아저씨에게 붙었던 댓글 "각진 코알라"에서 유래했다. 그 별명이, 지금은 '탐습운'의 친근한 얼굴이 됐다.'탐습운'의 힘은 사회적 연대로도 이어졌다. 미국 로스앤젤레스 화재가 발생했을 때, 우리는 푸시업 챌린지를 열었다. 참여자가 푸시업을 할 때마다 '탐아저씨'가 그 횟수만큼 기부했다. 경남 화재 때는 '1+1 기부 챌린지'가 이어졌다. 또 '돌아온 탕자 이벤트'도 기억에 남는다. 열심히 하다가 사라진 사람들을 다시 불러오기 위해, 탐아저씨가 사비를 들여 덤벨 세트를 선물하며 기획한 이벤트였다. 운동은 단순한 동작을 넘어, 서로를 붙잡아주는 끈이 되었다.부모들이 매일 아침마다 운동하는 모습을 보던 아이들이 자연스럽게 운동을 함께 따라 하기 시작했다. 처음에는 0.5kg, 1kg짜리 아령을 들고 "으쌰으쌰" 하던 어린이들이 어느새 덤벨 무게를 조금씩 귀엽게 늘려가며 매일 운동한 지 1년이 넘었다. 아이들의 기특한 실천은 우리에게 신선한 공기를 불어넣는 산소 같다.'탐습운'은 전 세계 시차에 맞춰 종일 열린다. 누구든, 어디서든, 접속만 하면 작은 화면은 피트니스 센터가 된다. '탐습운'은 매월 1일 신입 기수를 모집한다. 참가비는 무료. 다가오는 10월 1일 저녁 8시 30분, '탐습운' 22기가 시작된다.500일을 지나오며 나는 스스로를 새롭게 알게 됐다. 나는 꾸준히 할 수 있는 사람이라는 것. 이제 우리의 목표는 '1000일, 2000일, 평생 운동하기'이다. 5주년에는 탐아저씨가 사는 미국 라스베가스에서 파티를 하자고 약속했다.'탐습운'은 단순한 운동이 아니다. 근육을 만드는 동시에 삶을 단단하게 만드는 습관이다. 이제는 더 많은 사람이 이 길에 함께하길 바란다. 근육 운동은 건강을 위해 반드시 필요한 운동이다. 참가비도 없고, 어디서든 할 수 있다. 하지 못할 이유가 없다. 오늘 이 글을 읽는 당신에게 말하고 싶다.하루 16분이면 충분하다. 양치처럼, 세수처럼, 그냥 습관으로 해보자. 꾸준히 하는 사람은 결국 변한다. 지금, 당신도 할 수 있다.