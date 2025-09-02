국민의힘, 특검 압수수색에 반발 "힘 없어서 당하지만 오늘을 잊지 말자"

큰사진보기 ▲12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 '계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 추경호 전 국민의힘 원내대표를 겨냥한 강제수사에 나선 2일 서울 여의도 국회 의원회관 내 추 의원실에서 특검팀 관계자들이 나오고 있다. 2025.9.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"야당탄압 정치보복, 압수수색 중단하라!"

특별검사팀의 압수수색에 국민의힘이 극렬하게 저항하고 나섰다. 이재명 정부의 '야당 탄압'이라고 목소리를 높이며, 조은석 특검팀의 압수수색을 '불법'으로 규정하기도 했다.12·3 비상계엄 관련 내란 및 외환 의혹을 수사하고 있는 조은석 특검팀은 이날 추경호 전 원내대표의 자택과 의원실뿐만 아니라 조지연 국회의원실, 국민의힘 원내대표실과 주요 사무처 당직자들도 압수수색 대상으로 삼았다. 이에 2일 오후, 국민의힘 원내대표실 앞에서 열린 당직자 비상총회에 국민의힘 지도부가 함께했다.오영철 국민의힘 사무처 노동조합 위원장은 "한 명도 아니고 여러 명이 이렇게 나라를 말아먹는 이재명 정부에 개인적으로 탄압당하는 사태가 벌어져 유구무언"이라며 "지금은 힘이 없어서 당하지만 오늘을 잊지 말자"라고 날을 세웠다. 그는 "우리는 40% 넘는 지지를 받는 정당이고, 나라와 국민을 위해 일하다가 이렇게 된 것"이라고 주장했다.또한 "구성과 절차 내용 다 위헌·위법"이라며 "결국 위헌·위법은 나중에 다 원천무효가 되기 때문에 오늘은 힘이 없어서 당하지만 언젠가는 우리가 다시 한번 일어날 수 있을 것"이라고도 목소리를 높였다. "위헌특검 인권침해, 즉각 중단하라" "위헌특검 국익훼손, 즉각 중단하라"라며 구호를 변주해 이어갔다.이날 추경호 의원실에서 진행되는 압수수색 상황을 살피러 갔던 장동혁 대표는 의원실을 나온 후 기자들에게 "대한민국 역사상 가장 최악의 교육부 장관 후보자에 대한 인사청문회를 하는데, 오늘 이렇게 무도하게 압수수색이 나온 것은, 의도가 뻔하지 않느냐?"라고 따져 물었다.그는 "여지껏 대한민국 역사상 지명된 교육부 장관 중 가장 최악일 것"이라며 "굳이 오늘, 압수수색 영장을 들고 이렇게 국회를 침탈하는 이유를 저는 도저히 이해할 수 없다"라고 날을 세웠다.이어 "국회의장께서도 일하는 국회를 말씀하셨는데, 교육부 장관 후보자뿐만이 아니라 다른 인사청문회도 진행되고 있다"라며 "굳이 오늘에 맞춰서 전혀 관련성도 없는 모든 분들에 대해서까지, 국민의힘 원내대표실, 원내행정국까지 압수수색하는 것은 그 의도가 분명하다"라고도 목소리를 높였다. "국민들께서 판단하실 것"이라는 경고였다.장 대표는 이날 오전 '사법정의수호 및 독재저지 특별위원회 전체회의'를 주재하면서도 "특검이 저희 국민의힘 원내대표실이나 원내행정국, 당사, 의원실을 동네 편의점 드나들듯이 드나들고 있다"라고 꼬집었다.그는 "이런 특검의 영장을 아무런 고민 없이 발부해 주는 법원 그리고 더불어민주당이 나서서 이제 특별재판부를 만들겠다고 난리 치고 있는데, 그저 입장문 하나 내고, 의원실에서 요구한 입장문 하나 내고 가만히 있는 것, 자체가 저는 도무지 납득하기 어렵다"라고도 비판했다. "법관이 헌법에 따른 법과 양심에 따라 대한민국 최후의 보루로서, 법치를 지키겠다고 하는 그 의지를 가지고 있다면, 저는 이 시점에서 법원의 모든 법관들이 일어서서 여당의 이런 만행에 대해서 규탄을 하든, 아니면 모두 다 법복을 벗어야 된다"라고 주장했다.판사 출신인 그는 "사법부의 독립, 누가 지켜주기 전에 법원 스스로 지켜야 된다"라며 "사법부가, 법관들이 침묵하고, 숨어 있는 거에 대해서는 정치를 하기 전에 법원에 몸담았던 한 사람으로서 부끄럽고 개탄스럽기 짝이 없다"라고 힐난했다. "저희는 이 무도한 특검에 대해서 그리고 사법부의 침묵에 대해서 더 단호하게 싸워나가겠다"라고도 덧붙였다.국민의힘은 최보윤 수석대변인 명의의 논평을 내고 "무분별하고 위헌적인 압수수색은 처참한 인재풀과 허술한 인사 검증 실책을 덮으려는 국면전환 쇼에 불과하다"라고도 의혹을 제기했다.최 수석대변인은 "온 국회를 샅샅이 뒤지며 정권의 눈치를 보는 특검의 충성 경쟁은 익숙한 장면이지만, 국민은 그 목적을 이미 알고 있다"라며 "잇따른 인사 실패에 대한 비판을 피하려는 국면전환용 쇼일 뿐"이라고 주장했다.그는 "아무리 발버둥 쳐도 이재명 정부의 처참한 인재풀과 무능한 인사 검증 시스템을 감출 수 없다"라며 "대통령과 여당은 특검을 내란 몰이 도구로 악용하지 마시라. 민생을 내팽개친 채 벌이는 정쟁과 도를 넘은 입법 폭주는 결국 국민의 준엄한 심판으로 돌아올 것임을 명심하기 바란다"라고도 꼬집었다.