EBS 수능 강의했다가 '징계' 위기?... 이건 흔한 사례입니다

학생들을 위한 열정이 하루아침에 '징계 사유'가 됐다. 겸직 규정 때문이다. 믿기 어렵겠지만, 내게 실제로 벌어진 일이다. 나는 33년 동안 직업계고 현장에서 교사로, 또 교감으로 아이들과 함께했고, 지금은 공모교장으로 학교를 맡아 경영하고 있다.아이들에게 조금이라도 더 좋은 수업을 만들고, 세상과 연결해주고 싶다는 마음 하나로 달려왔는데, 그 선의가 오히려 '겸직 위반'이라는 낙인으로 돌아온 것이다.2000년대 초반, EBS 직업계고 수능 강사 오디션을 통과했다. 이후 12년간 야간 시간을 쪼개 수능 강의를 맡았다. 당시 교장과 교감은 "학생들에게 도움이 된다"며 등을 두드려주었다. 강의료도 받았지만, 내 마음속에는 오직 "아이들에게 더 좋은 교육을 주고 싶다"는 열정뿐이었다. 그런데 몇 년 뒤, 뜻밖의 통보를 받았다. '겸직 신고 의무 위반'으로 인한 주의 처분이었다.당시 나는 겸직 신고를 했다고 생각했다. 하지만 매년 새로 갱신해야 한다는 사실을 몰랐던 것이다. 한 번 신고하면 지속적인 활동이 가능한 줄 알았는데, 이는 나의 착각이었다. 규정은 "몰랐다"는 변명을 받아주지 않았다. 학생들을 위한 열정이 몇 줄짜리 공문서 앞에서 무력해지는 순간이었다.얼마 전에도 비슷한 일이 있었다. 직업계고 고교학점제 연구를 위해 교육청 추천을 받아 공공기관인 직업능력연구원 회의에 참석하고 자문료를 조금 받았다. 교육청의 공식 추천이 있었고, 공익성이 명백한 활동이었기에 별도 신고가 필요 없다고 판단했다. 내겐 사명감에 가까운 일이었지만, 돌아온 건 또다시 '겸직 의무 위반'이니 소명하라는 공문이었다.중견교사, 그것도 교감 신분일 때 했던 겸직의무 위반으로 징계를 받을 수도 있는 상황에 나는 적잖이 당황했다. 부끄럽기도 했다. 규정을 꼼꼼히 살피지 않았던 것이 후회스러웠다. 장문의 소명서를 써서 보냈다. 회의 참석이나 자문 활동도 외부 강의로 분류된다는 사실을 그때 처음 알았다. 현장 경험을 사회에 나누려던 순수한 마음은 그렇게 다시 '위반'으로 기록됐다. 선의가 반복해서 범법자가 되는 아이러니. 참 허탈했다.이런 일은 나만 겪는 게 아니다. 내가 근무하는 학교에서도 최근 교직원의 약 10%가 겸직 의무 위반으로 소명자료 제출을 요청받았다. 대부분은 작은 자문, 회의 참석, 원고료 같은 사례였다. 누구도 사익을 추구하려 한 게 아니었다. 하지만 규정은 의도나 맥락을 따지지 않는다. 결국 많은 교사들이 '위반자'라는 이름 아래 불필요한 소모전을 치르게 됐다. 교사들의 열정이 제도 앞에서 좌절되는 장면을 가까이서 본 셈이다.문제는 단순히 규정을 몰랐다는 차원을 넘어선다. 현행 겸직 제도가 교사의 전문성 기여를 제약하는 구조적 문제를 갖고 있기 때문이다. 첫째, 겸직 신고 기준이 모호하다. 어떤 활동이 신고 대상인지 명확한 가이드라인이 부족해 현장에서 혼란이 반복된다. 둘째, 교육 관련 공익 활동과 영리 목적 활동에 대한 구분이 불분명하다. 교육청 추천으로 이뤄지는 공공기관 자문까지 일률적으로 제재하는 것은 과도하다. 셋째, 처벌 중심의 사후 관리보다는 사전 예방과 지원 체계가 필요하다.혹시라도 내 경험이 누군가의 예방주사가 되길 바라며, 몇 가지는 꼭 기억했으면 한다. 강의료든 원고료든 자문료든, 이름이 무엇이든 돈이 오가면 겸직 신고 대상이다. 한 번 허가받았다고 끝나는 게 아니다. 반복되는 활동이라면 매년 새로 갱신해야 한다. 애매하면 반드시 교육청에 문의해야 하고, 징계는 생각보다 훨씬 무겁게 다가올 수 있다. "괜찮겠지"라는 방심이 교직 인생 전체를 흔들 수 있다는 걸 나는 몸으로 배웠다.내 이야기는 결코 특별하지 않다. 수많은 교사들이 비슷한 딜레마를 겪는다. 공무원은 헌법에 따라 '국민 전체의 봉사자'다. 그런데 전문성을 사회와 나누려는 노력이 오히려 징계의 빌미가 되는 현실은 제도의 실패다.이런 현실이 지속되면 더 큰 문제가 생긴다. 교사들이 위축되어 전문성 기여 자체를 포기하게 될 위험이다. 이미 많은 교사들이 "굳이 나서서 할 필요가 있나"라며 소극적으로 변하고 있다. 이는 결국 교육계 전체의 발전 동력을 약화시키고, 사회가 교사의 전문성으로부터 얻을 수 있는 혜택을 차단하는 결과를 낳는다.나는 얼마 전 '교원 장기재직휴가제도'와 관련해 글을 <오마이뉴스>에 투고한 것을 계기로 시민기자가 되었다. 앞으로도 교육 현안에 대해 꾸준히 글을 쓰고 싶다. 다만 이 활동으로 받게 될 원고료는 한 달에 많아야 1만 원 남짓이지만, 이조차 겸직 신고를 해야 한다. 지금 나는 겸직 신청을 준비 중이다. 교사의 글쓰기가 신고의 대상이 되는 사회, 과연 정상일까.대안은 있다. 교사들이 가진 경험과 지혜가 학교 울타리를 넘어 사회에 흘러갈 수 있어야 한다. 그게 교육의 힘이고, 민주주의의 토대다. 제도는 교사의 열정을 막는 장벽이 아니라, 그 열정을 안전하게 펼칠 수 있게 돕는 다리가 되어야 한다.구체적으로는 교육 관련 공익 활동에 대한 간소화된 승인 절차 도입, 신고 기준의 명확화, 그리고 선의의 위반에 대한 교육적 접근이 필요하다. 특히 겸직 허가 제도를 단위학교 차원에서 정례적으로 다룰 수 있도록, 교감이나 교장이 반드시 전체 교직원에게 관련 규정과 절차를 연수할 수 있는 장치를 마련해야 한다. 교사 개개인의 자의적 판단에 맡겨 두지 않고, 학교 차원에서 지속적으로 안내·점검하는 구조가 필요하다. 그래야만 현장에서 불필요한 위반과 불이익을 막을 수 있다.겸직 허가 제도를 현실화해 교사의 전문성 기여를 장려하는 방향으로 바꿔야 한다. 그래서 나는 이 글을 쓴다. 후배 교사들이 나처럼 불필요한 실수로 마음을 다치지 않고, 더 당당하게 전문성을 나눌 수 있기를 바란다. 교육은 교실 안에서만 머물지 않는다. 교사의 목소리가 사회와 만나야 교육이 살아 움직인다.사실 이 문제는 교사만의 일이 아니다. 공공기관에서 일하는 수많은 공무원과 전문가들 역시 같은 딜레마를 겪는다. 국민을 위해 지혜와 경험을 나누려는 선의가 불필요한 규제에 가로막히는 사회라면, 결국 손해는 시민 모두에게 돌아간다. 제도가 그 길을 막는 벽이 아니라, 열어주는 다리가 되기를 간절히 바란다.