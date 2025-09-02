메뉴 건너뛰기

창원 시간당 54mm 폭우에 낙뢰까지, 침수-정전 등 피해

사회

부산경남

25.09.02 17:00최종 업데이트 25.09.02 17:00

창원 시간당 54mm 폭우에 낙뢰까지, 침수-정전 등 피해

아파트 창문 깨져 주민 1명 부상... 2일 낮 12시 50분경 호우주의보 발효됐다가 2시 반경 해제

9월 2일 낮 창원 마산합포구 문화동 번개시장 침수 현장.
9월 2일 낮 창원 마산합포구 문화동 번개시장 침수 현장. ⓒ 독자제공

경남 창원 마산합포구 일부 지역에 시간당 54mm의 폭우가 내리고 낙뢰가 치면서 일부 피해가 발생했다.

창원소방본부는 2일 낮 12시 50분경 창원에 호우주의보가 발효되어 오후 2시 30분경 해제되었다고 밝혔다.

비는 이날 오전 10시경부터 간간히 내리기 시작하다가 점심시간 무렵 폭우로 변해 내렸고, 천둥번개를 동반하기도 했다.

곳곳에서 침수와 정전, 지하수 뚜껑 역류 등 현상이 벌어졌다. 이날 점심시간 무렵 특히 가포로 일부 도로가 침수되기도 했다.

마산합포구 해운동 한 상가 지하가 침수돼 배수 작업이 진행되기도 했고, 월영동 소재 한 주차장 담벼락이 무너지기도 했다.

아파트 베란다 창문이 깨져 주민 1명이 부상을 입고 병원에서 치료를 받기도 했다.

정전이 잇따랐다. 마산합포구청 관계자는 "천둥번개로 인해 주택과 경로당 등에서 정전이 발생해 한국전력에 연락해 복구 작업을 진행하고 있다"라고 밝혔다.

낙뢰로 인해 창원지역 곳곳에 신호등 누전이 일어나기도 했다.

이날 누적 강수량은 81.2mm를 보였다.

9월 2일 낮 창원 마산합포구 문화동 번개시장 침수 현장.
9월 2일 낮 창원 마산합포구 문화동 번개시장 침수 현장. ⓒ 독자제공

9월 2일 낮 창원 마산합포구 문화동 번개시장 침수 현장.
9월 2일 낮 창원 마산합포구 문화동 번개시장 침수 현장. ⓒ 독자제공

9월 2일 낮 창원 마산합포구 문화동 번개시장 침수 현장.
9월 2일 낮 창원 마산합포구 문화동 번개시장 침수 현장. ⓒ 독자제공

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

