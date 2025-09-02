'청년노동자공유주택'에 사용하는 울산 동구 고향사랑기부금 5억 돌파

큰사진보기 ▲울산 동구의 고향사랑기부제 기부금을 활용해 운영하는 청년 노동자 공유주택 '전하만주' 오피스텔 ⓒ 울산 동구 자료사진 관련사진보기

지난 2023년부터 전국 지자체에서 시작한 고향사랑기부제는 '고향의 발전에 기여한다'는 것이 그 취지다.특히 울산광역시 동구의 고향사랑기부제 활용이 주목받는다. 이 지역은 몇 해전 조선업 불황으로 급속히 감소한 청년 인구를 회복하기 위해 고향사랑기부제 기부금을 '청년노동자공유주택 조성사업'으로 지정기탁해 운영하면서 "이 제도 취지에 부합하다"는 평을 받았다. 전국 대부분 지자체는 사업을 특정하지 않은 일반기금 형식으로 운영하고 있다.결국 울산 동구의 고향사랑기부제 누적 기부금이 5억 원을 돌파한 것으로 나타났다. 고향사랑기부제가 시작된 2023년 1월부터 2025년 8월 31일까지 3962건의 기부가 이어진 결과로 인구 15만 여명의 도시로서는 많은 금액이다.울산 동구의 기부금은 고향사랑기부제가 처음 시행된 2023년에는 1억 2845만 원이, 2024년에는 2억 4559만 원, 2025년에는 8월 말 기준 1억 2813만 원이 모금되며 2년 8개월 만에 5억 원 달성이라는 성과를 거뒀다.김종훈 울산 동구청장은 "그동안 울산 동구를 응원하며 고향사랑기부제에 참여해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"라며 "소중한 기부금은 동구 청년노동자 공유주택 운영에 사용되어 지역 청년의 주거 자립과 청년 인구 유입에 큰 도움이 되고 있다"라고 밝혔다.한편 울산 동구의 고향사랑기부금 내용 분석에 따르면 지난 2년 8개월간 기부자 연령대는 40대가 30.7%로 가장 많았으며, 이어 50대 29.5%, 30대 24.2% 순으로 나타났다. 지역별로는 울산 지역 거주자의 기부가 53%로 가장 높은 비율을 차지했으며, 서울·경기·인천 지역 17%, 부산·경남 지역 13% 순으로 나타났다. 특히, 10만 원 이하 소액 기부자 비율이 전체의 97.5%를 차지해 고향사랑기부제의 대중적인 참여를 보여줬다.같은 기간 답례품은 총 3944건으로, 이를 통해 1억 369만 원의 매출이 발생했다. 가장 인기 있었던 답례품은 울산페이로 전체의 22.5%를 차지했으며, 용가자미 15.5%, 대왕암 카라반 할인권 14.6% 등의 순으로 나타났다.울산 동구는 고향사랑기부제 누적 기부금 5억 원 달성을 기념해, 오는 9월 15일부터 10월 31일까지 '감사이벤트'를 진행할 예정이다