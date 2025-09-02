대구경북 지자체, 민주당과 예산정책협의 선긋기?

큰사진보기 ▲더불어민주당 대구시당. ⓒ 조정훈 관련사진보기

내년도 정부 예산안의 국회 제출 시한을 앞두고 각 지자체가 예산확보 전쟁에 돌입한 가운데, 국민의힘 소속 지자체장이 대부분인 대구경북 지자체들이 지역현안 해결을 위한 여당과의 공조 대신 자당의 눈치 보기에 급급하고 있다는 비판이 나오고 있다.더불어민주당 대구시당은 지난 6월 대구시와 당정협의회를 열고 대구시 주요 현안에 대해 논의한 데 이어 국회 예산 제출을 앞두고 9개 구·군과 예산정책협의회를 추진하고 있다.대구시당은 오는 3일 대구시당 김대중홀에서 군위군과 예산정책협의회를 시작으로 22일까지 8개 구·군과 협의회를 개최하고 예산 확보 방안을 논의할 예정이다.협의회에는 대구시당에서 12개 지역위원장, 구·군 지방의원, 사무처 당직자 등 당 관계자 등이 참석하고 각 구·군에서는 예산 담당 공무원들이 참석한다.대구시당은 협의회를 통해 이재명 대통령의 대구 지역 대선공약을 구체적으로 어떻게 이행해 나갈지에 대해 협의하고 지역 현안과 주민의 요구가 충분히 반영되도록 중앙정부 및 지자체와 긴밀히 협력한다는 방침이다.하지만 대구 서구청은 예산정책협의회에 참석하지 않기로 했다는 게 대구시당의 설명이다. 대구시당은 "지난해에 이어 올해에도 협의에 의하지 않는 등 소통 자체를 거부하고 있다"며 "중앙정부 및 대구시와의 협력 기회를 스스로 차단하고 있다"고 비판했다.이어 "지방재정은 균형 잡힌 지역개발과 정책 실현을 위해 중앙정부와의 지원이 반드시 필요하다"며 "서구청이 협의 테이블에 앉기를 주저하고 독단적으로 행정을 운영한다면 국비 확보는커녕 서구 주민들이 국가 발전에서 소외될 위험이 크다"고 지적했다.서구는 염색산업단지와 음식물·분뇨·침출수 처리장 등 환경기초시설로 인해 주민들의 건강과 안전이 위협받고 있음에도 소통을 거부하는 것은 주민의 삶을 외면하는 처사라는 것이다.하지만 서구청은 중앙정부에 직접적으로 예산을 요구할 수 있는 부분이 없기 때문에 협의에 응하지 않았다는 입장이다.류한국 서구청장은 "구청이 직접 국비를 요청할만한 사안이 없다"며 염색산단이나 음식물처리장 등의 관리주체는 대구시이기 때문에 서구청이 아닌 대구시와 협의하는 게 맞다. 필요하다면 담당 국장이나 실장을 보내 설명하도록 하겠다"고 말했다.더불어민주당 경북도당도 보도자료를 통해 "대부분이 국민의힘 소속 단체장인 경북지역 지자체들은 국비 예산확보와 지역 현안 해결을 위한 여당과의 공조는커녕 지방선거를 의식한 국민의힘 눈치보기로 일관하고 있다"고 비판했다.경북도당은 지난 7월 경상북도와 함께 내년도 국비 예산확보를 위한 예산정책협의회를 갖기로 하고 지자체에 안내했다고 밝혔다. 하지만 경북도 22개 지자체 가운데 한 곳도 경북도당과 예산정책협의회를 갖자는 제안이 없었다는 것이다.경북도당은 "여야를 떠나 지역발전을 최우선으로 고려해야 할 지자체가 예산확보와 지역현안 해결을 뒤로한 채 국민의힘 눈치 보기에만 급급한 것은 내년 지방선거를 의식한 것으로밖에 볼 수 없다"며 "경북지역 지자체의 각성을 촉구한다"고 말했다.경북도당 관계자는 "지자체별로 국비 사업을 원활하게 진행하기 위해서는 여당과의 협력이 필요하다"며 "정기국회에 예산안을 제출하기 전 협의회를 개최하자고 하니까 다른 지자체와 한 사례가 있는지, 국민의힘과도 하지 않았는데 민주당과 할 필요가 있는지 등을 들어 반대했다"고 지적했다.그러면서 "내년 지방선거를 앞두고 민주당에 손을 벌릴 수 없다는 게 경북지역 지자체장들의 속마음인 것 같다"며 "그러면서도 예산이 반영되지 않으면 경북도 출신 대통령이 TK(대구경북) 예산을 패싱했다고 할 것"이라고 비판했다.하지만 일부 지자체들은 이미 예산정책협의회를 가졌거나 일정을 조율 중이라며 무조건 만나지 않는 것은 아니라는 입장이다.구미시는 민주당 소속 시의원들과 지난 1일 정책간담회를 진행하고 주요 시정 현안과 시정방향을 공유하는 등 지원을 요청했다고 밝혔다.시는 진나 8월 21일 민주당 김철호 구미갑 지역위원장, 이상호 구미을 지역위원장과 차담회를 열어 주요 의제를 사전 논의한 데 이어 1일에는 민주당 소속 시의원 5명과 구미시장, 부시장, 실·국장들이 모여 정책협의를 했다고 전했다.이 자리에서 ▲구미문화선도산단 조성 ▲장천 일반산단 조성 ▲대한민국 역사박물관 건립 ▲3대 축제 활성화 ▲낭만 힐링도시 인프라 구축 등 주요 역점 사업을 설명하고 협조를 요청했다는 것이다.또 이재명 정부 국정과제로 추진 중인 ▲구미경제자유구역 지정 ▲국가 푸드테크 클러스터 기반 조성 ▲대구경북선 내 동구미역 신설 등에 대해 논의하고 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다고 설명했다.포항시 역시 일정을 조율 중일 뿐이라며 예산정책협의회를 반대하는 것은 아니라는 입장이다.포항시 관계자는 "정책기획관실을 통해 일정을 조율 중"이라며 "정부의 기조에 발맞춰 포항시의 현안을 적극 추진해 나가겠다는 입장"이라고 말했다.