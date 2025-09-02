"광주 군공항 소음, 학교 피해 대응"... 서부교육청·광산구·의회 업무협약

큰사진보기 ▲광주 군공항 소음피해 학교지원 업무협약. ⓒ 광주서부교육지원청 관련사진보기

광주 교육당국이 광산구, 광산구의회와 함께 군 공항 인근 학교 학생, 교직원이 겪는 소음 피해 대응에 나선다.광주서부교육지원청은 1일 청사 대회의실에서 이성철 교육장, 박병규 광산구청장, 김명수 광산구의회 의장 등이 참석한 가운데 '군공항 소음피해 학교지원 업무협약'을 체결했다. 업무협약은 광산구에 있는 광주 군 공항 소음으로 인한 주변 학교 학생의 학습권·건강권 침해에 적극 대처하기 위해 추진됐다.협약에 따라 서부교육지원청과 광산구, 광산구의회는 ▲피해 학교 정기 소음 실태조사 및 정보공유 체계 강화 ▲방음시설 설치 등 환경개선 사업 추진 ▲학습결손 방지 및 심리·정서 지원 프로그램 확대 ▲관련 법령 및 제도 개선 공동 대응 ▲실무협의체를 통한 현장 중심의 협력사업 등을 공동으로 추진한다.이들 기관은 실무협의체를 운영하며, 소음피해 학교 지원을 위한 효과적이고 지속 가능한 사업을 운영할 예정이다. 서부교육지원청 이성철 교육장은 "업무협약이 군 공항 소음피해로 고통받는 학생, 교직원을 보호하는 첫걸음이 되길 기대한다"고 말했다.