메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
"광주 군공항 소음, 학교 피해 대응"... 서부교육청·광산구·의회 업무협약

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

25.09.02 17:32최종 업데이트 25.09.02 17:32

"광주 군공항 소음, 학교 피해 대응"... 서부교육청·광산구·의회 업무협약

실무협의체 운영... 소음 실태 조사·방음시설 설치 등 추진

원고료로 응원하기
광주 군공항 소음피해 학교지원 업무협약.
광주 군공항 소음피해 학교지원 업무협약. ⓒ 광주서부교육지원청

광주 교육당국이 광산구, 광산구의회와 함께 군 공항 인근 학교 학생, 교직원이 겪는 소음 피해 대응에 나선다.

AD
광주서부교육지원청은 1일 청사 대회의실에서 이성철 교육장, 박병규 광산구청장, 김명수 광산구의회 의장 등이 참석한 가운데 '군공항 소음피해 학교지원 업무협약'을 체결했다. 업무협약은 광산구에 있는 광주 군 공항 소음으로 인한 주변 학교 학생의 학습권·건강권 침해에 적극 대처하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 서부교육지원청과 광산구, 광산구의회는 ▲피해 학교 정기 소음 실태조사 및 정보공유 체계 강화 ▲방음시설 설치 등 환경개선 사업 추진 ▲학습결손 방지 및 심리·정서 지원 프로그램 확대 ▲관련 법령 및 제도 개선 공동 대응 ▲실무협의체를 통한 현장 중심의 협력사업 등을 공동으로 추진한다.

이들 기관은 실무협의체를 운영하며, 소음피해 학교 지원을 위한 효과적이고 지속 가능한 사업을 운영할 예정이다. 서부교육지원청 이성철 교육장은 "업무협약이 군 공항 소음피해로 고통받는 학생, 교직원을 보호하는 첫걸음이 되길 기대한다"고 말했다.

#광주군공항#광산구#서부교육청#군공항소음피해학교#군공항이전

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사'키오스크·스마트폰 사용법' 노인들 찾아가 알려준다

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초