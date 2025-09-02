진주시의회, 물난리 복구 진행중 일본 연수 계획 논란

큰사진보기 ▲진주 폭우 피해 현장. ⓒ 전종현 관련사진보기

AD

7월 16~19일 집중호우로 수해를 입은 경남 진주시가 특별재난지역으로 지정되었고 아직 복구 작업이 진행되고 있는 가운데, 진주시의회가 9월 일본 연수를 계획해 논란이다.진주시민공익감시단(대표 김용국)은 2일 낸 자료를 통해 "집중호우로 특별재난지역에 지정된 상황에서도 5800만원을 들여 일본 연수를 강행하기로 결정했다"라며 "이는 수해 복구에 온 힘을 쏟아야 할 시기에 시민들의 아픔을 외면한 파렴치한 행위이기에 강력히 규탄한다"라고 했다.진주시의회(의장 백승흥)는 오는 22~26일 사이 4박 5일 일정으로 일본 공무국외출장을 계획하고 있다. 시의원 17명과 직원 10명이 참여해 오사카와 교토 지역을 방문한다.주요 방문기관은 오사카공립대학, 오사카무역관, 오사카엑스포, 마이시마 소각장, 오사카 기업가뮤지엄, 교토시의회, 교토아트센터, 교토국립박물관, 교세라 이나모리 도서관 등이다.진주시의회는 "일본의 도시재생사업·친환경 도시정책사업 등 선진도시 시설과 현장을 직접 비교 시찰함으로 의원의 전문성과 의정활동 역량을 강화하여 진주시 지역특화산업 발전 등에 접목할 새로운 정책 발굴 및 대안 제시를 통해 시정 발전에 기여하고자 한다"라고 밝혔다.감시단은 "전국적으로 지방의회들이 재난 상황을 감안해 해외연수를 잇따라 취소하거나 예산을 반납하는 상황"이라고 했다.아산시의회는 해외연수를 전면 취소했고, 천안시의회는 연수 예산을 반납해 지역 복구와 민생 지원에 투입했으며, 익산시의회는 1억 원 규모 연수 예산 전액을 지역경제 회복에 사용하기로 했고, 군산시의회도 예산 전액 환수 조치를 단행했다는 것이다.산청군의회는 수해로 삶의 터전을 잃은 군민들의 고통을 덜기 위해 국외연수 예산을 포함한 의회 운영비 일부를 자진 삭감했고, 하동군의회는 올해 해외연수 계획 자체를 세우지 않으면서 재난 시기 불필요한 해외출장을 지양한다는 입장을 밝히기도 했다.다른 시군의회 결정을 언급한 감시단은 "전국의 지방의회가 시민과 함께 아픔을 나누며 해외연수를 자제하는 흐름 속에서, 진주시의회는 해외연수를 강행하는 것은 민심을 전혀 신경쓰지 않는 파렴치한 작태다"라고 했다.이번 일본 출장 관련해, 이들은 "진주시의회가 내세운 '선진 도시 정책 벤치마킹'이라는 명분도 설득력이 떨어진다"라며 "구체적 일정을 살펴보면 오사카 엑스포 참관, 문화시설 견학 등 상당 부분이 관광성 성격에 집중돼 있다. 실질적 정책 학습보다는 5800만원짜리 관광 여행에 가깝다는 비판을 피하기 어렵다"라고 했다.진주시는 7월 집중호우로 도로, 하천, 산림 등 공공시설 133개소와 주택 75채, 농경지 289ha가 침수되는 큰 피해를 입었으며, 정부가 7월 21일 진주시를 특별재난지역으로 지정하기도 했다.이를 언급한 감시단은 "특별재난지역 지정은 단순한 행정조치가 아니라 시민들의 고통과 절망을 인정하고 국가적 차원에서 복구에 나서겠다는 의미다"라며 "이런 상황에서 시의회가 해외연수를 강행한다는 것은 시민들의 아픔을 외면하고 특별재난지역 지정의 의미를 외면한 무책임한 결정이다"라고 했다.감시단은 "9월 일본 연수를 즉각 취소하고 5800만원 예산을 수해 복구와 민생 지원에 투입하라", "추가로 검토 중인 의장단 일본 출장계획도 전면 백지화하라", "시민들에게 공개 사과하고 앞으로 재난 상황에서는 해외연수를 자제하겠다고 약속하라"라고 촉구했다.이들은 "진주시의회는 시민의 대표기관으로서 시민과 함께 아픔을 나누고 지역 발전을 위해 헌신해야 한다"라며 "특별재난지역에서 가장 앞장서야 할 시의회가 시민들의 마음을 저버린다면, 시민들로부터 외면받을 것"이라고 했다.이에 대해 백승흥 의장은 전화통화에서 "이미 계획을 잡아 놓았다. 국외연수는 대개 3개월 전부터 준비를 한다. 일본측 방문 기관과 협의도 해놓은 상태다. 취소를 한다면 예의가 아니기도 하다"라며 "어떻게 할지 고민스럽다. 의장단 회의를 열어 논의하겠다"라고 밝혔다.