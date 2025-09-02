"윤석열 국정원, 이재명 피습사건 테러지정 반대 보고서 작성"

큰사진보기 ▲이재명, 가덕도 신공항부지 방문 일정 중 피습2024년 1월 2일 당시 더불어민주당 이재명 대표가 부산 가덕도 신공항 부지를 둘러본 후 기자들과 문답을 진행하던 중 왼쪽 목 부위에 습격을 당해 피를 흘린 채 쓰러져 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲신성범 국회 정보위원장이 2일 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

윤석열 정부 국가정보원이 2024년 1월 이재명 당시 더불어민주당 대표(현 대통령) 피습사건을 두고 '테러로 지정하지 말 것을 건의하는 보고서'가 작성됐다는 사실이 2일 처음 확인됐다. 이날 국회 정보위원회는 전체회의에서 이같은 내용을 국정원으로부터 보고받았다.정보위 민주당 간사인 박선원 의원의 설명에 따르면 지난 3월 국무총리실은 국정원에 '2024년 1월 이재명 피습사건'이 테러인지 아닌지 문의했고 당시 오호룡 국정원 1차장이 국정원 기조실 법률팀에 테러 여부를 검토하라는 지시를 하고 바로 김상민 법률특보에게 이 사건에 대한 평가를 하라고 요청했다고 한다.박선원 의원은 "(국정원) 기조실 법률팀에서는 '검찰이 테러방지법을 적용하진 않았지만 회견문에 이재명 대표에 대한 정치적 적대감 표현으로 이 사건이 발생했고 이재명 개인에 대한 사감이 작용하지 않았다'면서 테러 사건 지정 가능성을 시사했다"면서 "만약 검찰이 테러로 기소했다면 (사건이) 테러로 지정될 가능성을 배제할 수 없다는 판단을 했다"고 전했다.그러면서 그는 "반면 김상민 법률특보는 (해당 사건을) '커터칼 미수 사건'으로 규정하면서 이 사건을 테러로 지정한다고 해도 실익이 없다고 해 테러로 지정하지 말 것을 건의하는 보고서가 있었다"고 밝혔다.여기서 언급되는 '이재명 피습 사건'은 이재명 당시 민주당 대표가 2024년 1월 2일 오전 10시 27분께 부산 강서구 가덕도동 전망대에서 가덕도 신공항 부지를 시찰한 뒤 김아무개(60대)씨가 휘두른 흉기에 목을 찔린 사건을 말한다. 이 사건으로 이재명 대표는 내경정맥을 다쳐 수술·입원 치료를 받았다. 검찰은 김아무개씨를 살인미수혐의로 기소했고 지난 2월 징역 15년이 확정됐다.민주당 정치테러대책위원회는 국정원이 이 사건을 테러로 지정하지 않고 축소·왜곡하는 등 진실을 은폐했다고 지적해왔다. 그 근거로 '김상민 법률특보가 작성한 보고서'를 들며 '해당 보고서에는 18cm짜리 개조 흉기를 커터칼로 표현했고, 테러 지정 실익이 없다는 내용이 담겼다'고 주장했었다. 이날 국회 정보위를 통해 해당 보고서의 내용이 실제 확인된 셈이다.참고로 전직 검사인 김상민 전 국정원 법률특보는 서울남부구치소에 구속수감 중인 김건희씨와도 접점이 있다. 명태균씨가 2024년 2월 김건희씨와 나눈 대화 내용이라면서 변호사를 통해 공개한 통화록 복기에는 '김상민이 (경남창원)의창구 국회의원 되게 도와주세요. 김영선 의원은 어차피 컷오프라면서요'라고 말했다고 한다. 경남 창원의창은 김영선 전 의원의 지역구였다.