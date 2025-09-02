장철민 "이장우 대전시장, 거악 윤석열에 가려 만행 덜 드러나"

큰사진보기 ▲더불어민주당 장철민(대전 동구, 왼쪽)의원과 이장우 대전시장(오른쪽)이 공공기관 이전 유치를 놓고 공방을 이어가고 있다. ⓒ 장재완 관련사진보기

더불어민주당 장철민(대전 동구) 의원이 이장우 대전시장을 향해 "거악 윤석열에 가려 만행이 덜 드러났다"고 공개 저격했다.장 의원은 2일 자신의 페이스북에 글을 올려 "이장우 시장께서 저의 '공공기관 이전' 협치 제안에 인신공격으로 화답하셨다"고 운운 뗀 뒤, "그간 거악 윤석열에 가려 이장우 시장의 만행이 덜 드러났다. 이장우 시정이 견제받지 않는 동안 작은 지적이나 제안도 받아들이지 않는 오만한 행정이 됐다"고 맹비난했다.장 의원이 이렇게 분개하고 있는 것은 이날 오전 확대간부회의 자리에서 이장우 시장이 자신을 겨냥해 "정치에 대한 기본 자세가 안 돼 있다"고 비난했기 때문.앞서 지난달 27일 장 의원은 대전시가 공공기관 유치에 미온적인 태도를 보인다고 비판하면서 '이전공공기관 대전 범시민 유치위원회 구성'을 제안했다. 그러면서 장 의원은 "이재명 정부 출범으로 다시 공공기관 이전의 골든타임이 돌아왔다. 그러나 이장우 시장의 나태한 행정만 믿고 있다가 또다시 기회를 놓칠 수는 없다"고 대전시정을 비판했다.또한 "지금 대전시는 준비가 너무 안 돼 있다", "이장우 시장도 리틀 윤석열답게 공공기관 이전에 사실상 손을 놓았다"는 등의 말로 이 시장을 저격했다.그러자 이 시장이 이날 열린 확대간부회의에서 작심하고 장 의원을 공격한 것. 이 시장은 장 의원의 이름을 직접 거명하지는 않았으나 "대전시의 융성에 대해 아주 못마땅하게 생각하고 끊임없이 문제를 제기하는 일부 정치인이 있다. 정치에 대한 가본 자세가 안됐고, 정치를 잘못 배웠다. 정치는 젊을 때 잘 배워야 한다"고 사실상 장 의원을 겨냥했다.이 시장은 또 "지역 정치인은 어떻게 하면 대전시가 잘 될지 도와야 하고, 실·국장의 힘이 부치면 돕고 중앙부처의 고리 역할을 해야한다"면서 "그런데 일은 안 하고 흠집만 내고 폄하한다"고 비난했다.이러한 이 시장의 발언이 알려지자 이날 오후 장 의원이 즉각 페이스북에 글을 올려 대응하고 나선 것. 장 의원은 "저는 대전과 대한민국을 정상화하기 위한 대전시정 견제를 더욱 강하게 해나갈 것"이라면서 "저는 여야·시민사회가 협치하는 '범시민 유치위원회'를 만들자고 제안드렸다. 협치 제안을 거절하면서 제가 일을 안 한다니 무슨 말이냐"고 따져 물었다.장 의원은 또 "저 혼자 아무리 애써도 대전시는 묵묵부답이다. 다른 지역의 준비 정도를 보면 제가 너무 애가 한다"며 이 시장을 향해 "감정적인 인신공격 말고 대전을 위한 정치를 하자"고 제안했다.그러면서 장 의원은 이 시장에게 공개토론을 제안했다. 그는 "저는 이장우 시장에게 지난 3년의 대전시정을 평가하는 공개토론을 제안한다"며 "대한민국과 대전이 후퇴한 지난 3년, 누가 공직자로서 태만했는지 시민들의 평가를 받자. 그리고 새 정부가 시작하는 이 중요한 시기 대전을 위해 뭘 해야 하는지 뜻을 모으자"고 덧붙였다.