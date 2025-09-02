안산시, 상호문화도시 지정 5주년 맞아 국제심포지엄

큰사진보기 ▲국제심포지엄 홍보 포스터 ⓒ 안산시 관련사진보기

대한민국 최초 상호문화도시로 지정된 경기도 안산에서 사흘 간(17일~19일) '2025 안산 상호문화도시 국제심포지엄'이 열린다.2일 안산시에 따르면, 이번 심포지엄은 안산시가 이주민 전담 부서 설치 20주년, 유럽평의회 주관 상호문화도시 지정 5주년, 외국인 주민 10만 명 시대를 맞이해 개최하는 행사다.상호문화도시는 다양한 국적과 문화를 가진 주민들이 서로의 차이를 인정하고 존중하며 활발히 교류하는 도시를 의미한다. 안산시는 지난 2020년 2월 대한민국 최초이자 아시아에서는 두 번째로 유럽평의회상호문화도시로 지정됐다.이번 심포지엄 주제는 '상호문화도시의 새로운 비전: 혁신, 포용, 그리고 공동발전'이다. 일본 하마마츠시의 나카노 유스케 시장을 비롯해 리타 마라스칼치 유럽평의회(CoE) 포용통합 사무국장, 야마와키 케이조 일본 메이지대학교 교수 등 해외 전문가들이 참여한다.행사 첫날인 17일에는 한양대학교 ERICA 캠퍼스에서 패널 발표와 라운드테이블 토론이 진행되며, 둘째 날인 18일에는 호텔스퀘어 안산에서 전문가 세미나와 본 심포지엄이 이어진다. 본 심포지엄에서는 상호문화도시의 우수사례를 공유한 뒤 패널 토의가 진행된다. 마지막 날인 19일에는 참가자들이 안산시 외국인주민지원본부와 글로벌다문화센터 등을 둘러보는 투어 프로그램을 진행한다.