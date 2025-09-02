"AI, 나도 할 수 있어요"

큰사진보기 ▲생성형 AI경진대회 퀴즈모습카훗(kahoot!) 어플을 활용해 참가자들이 실시간 퀴즈를 풀고 있다. ⓒ 박광민 관련사진보기

큰사진보기 ▲생성형 AI강의모습생성형 AI가 만든 페이크영상을 비교하고 있다 ⓒ 박광민 관련사진보기

큰사진보기 ▲대회를 마치고 참가자들이 단체사진을 촬영하고 있다 ⓒ 박광민 관련사진보기

덧붙이는 글 | 디지털배움터 사업은 디지털 소외계층을 포함한 전 국민을 대상으로, 디지털 역량 강화를 통해 디지털 격차 해소를 목적으로 하는 사업입니다.

"여기 2번 문제! '다음 중 보이스피싱에 속을 가능성이 가장 높은 상황은?"8월 28일 저녁 8시, 안동 근로자복지관 강당에 긴장감이 감돌았다. 70대 어르신들이 스마트폰 화면을 꾹 누르며 문제를 풀고 있었다. 그들의 손에는 약간의 떨림이 있었지만, 눈빛만큼은 누구보다 또렷했다.이날 진행된 '시니어 생성형 AI 경진대회'는 디지털배움터 수업을 수강한 안동 지역 어르신들이 직접 참가한 행사였다. 한때는 키오스크 앞에서 당황하던 사람들이, 이제는 생성형 AI 퀴즈를 풀고, 실시간으로 등수를 겨루며 박수를 나눴다.이번 행사는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원이 주관하고, 에스엘아이평생교육원이 운영하는 '경상북도 디지털배움터 사업'의 일환으로 열렸다. 안동시 근로자복지관을 비롯해 노인종합복지관, 웅부도서관, 장애인복지관, 동안동농협 직원까지 총 40여 명의 시민이 참여했다.행사는 두 개의 특강으로 구성됐다. 보이스피싱 예방 특강은 실제 사례 중심의 강의로, 고령층을 대상으로 한 최신 사기 수법을 소개하며 많은 공감을 끌어냈다. 이어진 생성형 AI 특강 및 실시간 퀴즈 경진대회에서는 참가자들이 직접 스마트폰 앱 카훗(Kahoot!)을 통해 퀴즈에 참여해 열띤 분위기가 조성됐다.퀴즈 문제는 생성형 AI의 개념부터, 생활 속 디지털 기술 활용까지 폭넓게 구성되었다. 점수가 실시간으로 반영되고 등수가 뜰 때마다, 여기저기서 "아이고! 내가 지금 2등이네!" "이거 내가 아는 거야!"라며 웃음과 박수, 환호가 쏟아졌다.이번 행사가 더욱 특별했던 이유는, 이날 프로그램을 기획하고 운영한 강사들 모두 시니어라는 점이다. 디지털배움터 수업을 통해 디지털 문해를 시작한 뒤, 학습자에서 강사로 성장한 시니어들이 실제로 현장을 이끌었다.이들은 이제 단순한 수강생을 넘어, 또 다른 시니어 세대에게 디지털과 AI를 전달하는 주체로 활약하고 있다. '배우는 사람에서 가르치는 사람으로' 이어지는 선순환 구조가 지역 사회 안에서 작동하고 있는 것이다.이는 디지털 소외계층에 대한 일회성 지원이 아니라, 스스로 변화하고 주변을 이끄는 역량 강화의 성과이기도 하다.디지털 전환은 이제 거스를 수 없는 흐름이다. 하지만 그 흐름에서 가장 멀리 있는 사람들, 즉 고령층과 정보 취약 계층에게 기술은 여전히 낯설고, 두려운 벽처럼 느껴진다.그런 점에서 이번 '시니어 AI 경진대회'는 단순한 행사가 아니었다. 기술은 나이와 상관없이, 배움의 문이 열릴 때 사람을 연결할 수 있다는 가능성을 보여준 실험이었다.퀴즈가 끝난 뒤, 참가자 한 분은 이렇게 말했다."손주한테 맨날 물어봤는데, 오늘은 내가 먼저 설명할 수 있을 것 같아요. 이 나이에 이런 걸 해보게 될 줄은 몰랐어요."AI 시대의 진짜 포용은, 가장 뒤에 있는 사람에게 기회를 주는 것에서 시작된다. 안동의 밤이 특별했던 이유는, 그 작은 기회를 스스로 잡은 어르신들이 기술과 사람 사이의 거리를 스스로 좁혀낸 순간이었기 때문이다.