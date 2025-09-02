국정원 "김정은, 중국 열병식서 시진핑·푸틴과 나란히 설 것"

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 중국 전승절 80주년 기념행사에 참석하기 위해 1일 전용열차로 출발했다고 조선중앙통신이 2일 전했다.[조선중앙통신 홈페이지 캡처] 2025.9.2 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

국가정보원(국정원)은 2일, 베이징에서 열리는 중국 인민 항일전쟁 및 세계반파시스트전쟁 승리(전승절) 80주년 기념행사 참석차 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장과 관련해 "북·중 정상회담 개최는 물론 북·러 정상 간의 만남도 이뤄질 것"이라고 전망했다.국회 정보위원회 여당 간사인 박선원 더불어민주당 의원과 야당 간사 이성권 국민의힘 의원은 이날 열린 비공개회의에서 국정원으로부터 "김정은이 지난 1일 오후 전용 열차편으로 평양을 출발해 2일 새벽 국경을 통과했으며, 오늘 오후 늦게 베이징에 도착해 방중 일정을 소화할 예정"이라고 보고받았다고 밝혔다.국정원은 김 위원장 방중을 최선희 외무상, 김성남 노동당 국제부장, 현송월 부부장 등이 수행하고 있으며, 부인 리설주 여사와 동생 김여정 노동당 부부장도 동행했을 가능성이 있다고 분석했다.아울러 국정원은 김 위원장이 오는 3일 진행되는 전승절 80주년 열병식에서 "시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나란히 천안문에 서서 '삼각 연대'를 재현할 것"으로 내다 봤다.김 위원장 방중 의도에 대해선 "북중 관계 복원을 통한 대외 운신 폭을 확대하고, 중국의 경제적 지원을 견인해 체제 활로를 모색하려는 것"이라고 보고했다.또 국정원은 이번 방중이 김 위원장의 다자외교 데뷔전으로 "북중러 연대를 과시하기 위한 파격 행보"라고 평가하면서 "향후 과감한 대내외 조치에 나설 소지가 있는 것으로 분석된다"라고 설명했다.한편, 국정원은 우크라이나-러시아 전쟁에 파병됐다가 사망한 북한군 수가 2천여 명에 달할 것으로 분석했다.국정원은 "북한이 1, 2차 표창 수여식에서 공개한 전사자는 350명 정도지만 국정원이 지난 4월 정보위에 보고한 전사자는 최소 600명 수준이었으며, 우방국과 전황을 종합한 결과 현재는 2천여 명으로 사망자를 추산하고 있다"라고 설명했다.아울러 국정원은 북한이 오는 10월 10일 노동당 창건 80주년과 내년 초 개최될 가능성이 큰 제9차 당대회를 본격적으로 준비하고 있다고 밝혔다. 국정원은 "10월 10일 약 1만 명 이상을 동원한 대규모 열병식을 연습하고, 10만여 명의 대규모 집단체조도 5년 만에 다시 할 전망"이라고 분석했다.