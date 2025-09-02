"홍준표 전 경남지사 때 없앤 양성평등기금, 아직 회복 안돼"

큰사진보기 ▲경남여성단체연합, 2일 경남도청 프레스센터 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲경남여성단체연합, 2일 경남도청 프레스센터 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"경남 여성, 성평등 정책 추진체계 전담국 회복하고 강화하라. 경남여성가족재단 성평등 현황 조사-연구 기능 강화로 설립 목적 달성하라. 진주시는 양성평등기금 보조금 지원 취소·철회하라. 경남도와 18개 시군 성평등 정책과 예산 확대 강화하라."경남여성단체연합(대표 윤소영)이 2일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 '양성평등주간 기념, 성평등 정책 추진체계 회복·강화'를 촉구하며 이같이 밝혔다. 양성평등주간은 매년 9월 첫째주다.여성들은 무엇보다 '경남 양성평등기금 회복'을 강조했다. 홍준표 전 경남지사 때인 2015년 '경남도 양성평등기금'이 전국 처음으로 폐지됐고, 10년이 지났지만 아직 완전히 회복되지 않고 있다는 것이다. 당시 폐지된 경남도 양성평등기금은 56억 원이었다.윤소영 대표는 "김경수 전 경남지사 때 양성평등기본 5개년 계획을 세웠고, 그 가운데 하나가 양성평등기금을 다시 조성하는 것이었다"라며 "당초 100억 원을 계획했는데, 올해까지 40억 원에 그치고 있다. 양성평등기금을 빨리 회복해야 하고, 관련 정책·사업이 추진될 수 있도록 해야 할 것"이라고 설명했다.예산 관련해, 경남여연은 "전년 대비한 경남도 여성가족과·보육정책과 예산이 74억 원 증액 편성됐지만, 증액의 80%는 다양한 가족 지원이 차지하고, 양성평등 부분은 16.4% 증액됐으나 여성일자리와 스토킹 관련 예산이다"라며 "양성평등 문화확산 사업 대부분은 삭감됐"라고 했다.이들은 "올해 양성평등 교육·사업, 여성친화도시 예산은 감액됐고, 양성평등 주간 기념 보조금 지원 사업은 폐지됐다"라며 "이는 남성 중심의 가부장제 문화가 개선되지 않고 있는 보수적인 경남지역의 특성을 그래도 이어받는 행정의 관점을 보여준다"라고 말했다.보조금 사업 폐지에 대해, 이들은 "인구가 감소하는 상황에 성평등 문화 확산의 시급함, 남성 중심의 가부장 문화와 성차별을 개선하지 않으면 여성청년 인구전출을 비롯한 저출산의 문제 해결이 될 수 없고, 개선을 위해 성평등 확산 활동을 펼치는 여성·시민사회단체 활동의 동력을 꺾는 것"이라고 우려했다.경남도가 2024년 행정조직 개편을 하면서 '여성가족국'을 폐지하고 '복지여성국'을 둔 것과 관련해, 이들은 "성평등 문화확산을 통해 지역사회 전반의 인식을 개선하고, 배제와 차별이 성별을 기반으로 형성되거나 작동될 수 없도록 적극적 조치를 해야 함에도 오히려 양성평등 문화 확산 분야의 예산과 사업을 축소·폐지 하면서 18개 시군의 정책과 예산까지 흔들리고 방향을 잃게 하고 있다"라고 했다.경남여성가족재단에 대해, 이들은 "성평등 현황 조사와 연구 기능 강화로 설립 목적을 달성해야 할 것"이라고 말했다.경남여성단체연합은 "경남 18개 시군 어디서나 성별에 기반한 차별·배제·불평등이 없는, 여성과 모든 사람이 안전하고 평등하게 살아갈 수 있는 지역사회 조성 책무를 다할 것을 요구한다"고 강조했다.윤소영 대표는 "성평등 정책 관련해 박완수 도지사의 면담을 요청한다"라며 "진주시 양성평등기금 보조금 지원 취소 결정에 대해 조규일 진주시장 면담을 요청했으나 성사되지 않았는데, 내일(3일) 성평등주간 기념식이 진주에서 열려 찾아갈 것"이라고 전했다.