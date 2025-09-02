월성원전 인근 주민들이 고준위방사성폐기물관리특별법 보완을 요구하는 이유

AD

큰사진보기 ▲산자부의 약속2016년7월25일산자부 고준위폐기물관리기본계획안 표지(왼쪽.) 오른쪽은 이 문서 20쪽이다. '월성원전 기존 건식저장시설은 지원하는 방향에서 협의'라는 글씨가 선명하다. ⓒ 경주포커스 관련사진보기

큰사진보기 ▲산자부 답변서에서도 확인산자부가 2016년 7월 19일 동경주 3개읍면 발전협의회 질문에 대한 회신공문 시행문(왼쪽), 오른쪽 사진은 답변서 3쪽 가운데 2쪽, 기존건식저장시설은 지원하는 방향에서 합당한 지역지원방안을 지역과 협의해 나가겠다는 내용이 보인다. 사진 동경주발전협의회 제공. ⓒ 경주포커스 관련사진보기

큰사진보기 ▲경주방폐장에 반입된 중저준위방사성폐기물. 사진 한국원자력환경공단 홈페이지. ⓒ 경주포커스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷신문 경주포커스에도 실립니다.

원자력발전소에서 발생하는 고준위방사성폐기물 관리의 근거가 되는 고준위방사성폐기물관리특별법(아래 고준위방사성폐기물특별볍)이 오는 26일 시행을 앞두고 있는 가운데 경북 경주시 월성원자력발전소 주변 3개읍면 주민들이 그동안 월성원전 내 임시저장시설에서 보관해온 고준위방사성폐기물에 대한 보상과 지원을 요구하고 있다. 주민들은 3일 세종시 정부종합청사 앞 대규모 항의집회를 예고하며 오는 26일 이 법 시행 전 정부로부터 분명한 답변을 받아낸다는 계획이다.9월 26일 고준위방사성폐기물관리특별법 시행을 앞두고 산업통상자원부는 7월 1일부터 8월 11일까지 이 법 시행령 제정안을 입법예고 하고 의견을 수렴했다. 산자부는 7월 30일 경주시 문무대왕면에서 시행령 설명회를 열기도 했다. 당시 많은 원전주변지역 주민들이 참석해 특별법시행령이 신설될 원자력발전소 부지 내 사용후핵연료 저장시설에 대해서는 지원방안을 마련해 놓은 반면 기존 월성원전 내 보관에 대한 보상을 하지 않는 것은 형평에 맞지 않다며 지원방안 마련을 요구했다. 그러나 의견수렴에 그쳤을 뿐 시행령에 월성원전내 기존 시설에 대한 지원방안은 담지 않았다. 이렇게 되자 월성원전 인근 3개 읍면 주민들이 반발하고 나섰다.경주시원전범시민대책위원회, 원전주변지역 3개 읍면 발전협의회, 경주시 국책사업추진 및 원전특별위원회는 1일 경주시청에서 성명서를 발표했다. 요구는 2개였다. 고준위방사성폐기물관리특별법 시행령에 1991년 이후 월성원전 내에 사용후핵연료를 보관해 온 데 대한 보상방안을 마련해 달라는 것과 중저준위방사성폐기물 처분장 건설 당시 매년 85억 원의 방폐물반입수수료를 지원하겠다던 약속을 이행하라는 것이다. 주민들은 이런 요구가 받아 들여지지 않을 경우 물리적 실력행사도 불사하겠다는 대응방침을 밝혔다.고준위방사성폐기물특별법에서는 중간저장시설은 2050년 이전, 고준위 방사성폐기물 처분시설은 2060년 이전에 운영을 개시하도록 명시하고 있다. 문제는 그 시점 이전에 국내 원전 상당수가 원전의 임시저장시설이 포화될 가능성이 있다는 것.이 때문에 원전 부지 내에 저장시설 설치근거를 두고 있고 시행령(35조)에서는 (원전)부지 내 저장시설을 설치하는 주변 지역을 지원하도록 하고 있다. 시행령의 부지내 저장시설 주변지역 지원사업은 다양하게 규정하고 있는 것으로 확인됐다. 주민에게 일정 금액을 지급하거나 전기요금, 텔레비전 수수료, 상하수도 및 난방비 지원 등 주민 직접 지원 사업을 비롯해 복지, 소득증대, 육영사업 등 다양한 방안을 담고 있다.시행령은 주변지역 범위를 부지내저장시설이 설치될 지점으로부터 반지름 5㎞ 이내의 육지 및 섬 지역이 속하는 시ㆍ군ㆍ구로 규정한다. 월성원전 반경 5㎞이내 지역은 경주시에 지원하는 70%를 받을 수 있게 된다.문제는 원전 내에 새롭게 설치하는 부지 내 저장시설에 대해서는 지원하는 규정을 만들면서, 기존 월성원전에 보관하고 있는 사용후핵연료에 대한 지원방안은 고준위방사성폐기물특별법과 시행령에 전혀 반영하지 않고 있다는 점이다.2022년 3월 14일 준공돼 운영 중인 월성원전 2차 맥스터(16만8000다발 저장규모)는 2020년 8월 착공을 앞두고 한수원이 경주시에 무려 1050억 원을 상생협력기금으로 냈다. 지역상생협력기금 750억 원, 경주시 전체에 사용하는 공동협력사업 기금 300억 원의 구성이었다. 이 가운데 지역발전 상생협력 지원금 750억 원은 월성원전 주변 3개읍면이 각각 140억씩 총 420억 원을 나눠 가졌고 나머지 330억 원은 경주시가 직접 사용했다. 2차 맥스터는 월성원전 2~4호기에서 발생하는 사용후핵연료를 보관한다.현재 계속운전을 추진하고 있는 월성 2~4호기가 만약 승인을 받지 못하고 2026년이후 순차적으로 운영을 중단할 경우 월성원전에는 더 이상 부지 내 사용후핵연료 저장시설을 새롭게 증설하지 않을 가능성도 있다. 안전을 위해서는 바람직한 일이지만, 원전주변지역 주민들이 기존 보관시설에 대한 지원에 관심을 돌릴 수밖에 없는 이유다.월성원전에는 사용후핵연료 건식저장을 위해 1991년부터 캐니스터를 건설해 총 300기에 사용후핵연료 16만2000 다발을 현재까지 저장하고 있다. 여기에 더해 2007년부터 1차 맥스터(조밀건식저장시설) 7기를 건설해 사용후핵연료 16만8000다발을 임시저장해 오고 있다. 주민들은 이 기존 보관분에 대한 지원을 요구하고 있는 것이다.주민들이 이렇게 목소리를 높이는 데는 산자부가 자초한 측면이 크다. 박근혜 정부 때인 2016년 7월 25일 산자부가 마련한 고준위방사성폐기물관리기본계획에서는 신규건설 저장시설과 기존 시설 지원방안을 모두 담았다. 신규로 건설되는 (원전)부지 내 저장시설(당시에는 신규건설 건식저장시설로 표기/기자말) 지원에 대해 '원전소재지역과 합리적인 수준으로 협의'한다고 명시했다. 월성원전에 대해서는 '기존 건식저장시설은 지원하는 방향에서 협의'한다고 적시했다. 월성원전 기존 건식저장시설 지원을 분명하게 거론했던 것이다. (위 사진 참조)당시 동경주3개읍면 발전협의회의 질의에 대한 답변(2016년 7월 19일 자 산자부 공문)에서도 산자부는 기존 건식저장시설은 지원하는 방향에서 지역과 협의해 나간다는 입장을 거듭 밝혔다.(위 사진 참조)그랬던 산자부가 26일 시행을 앞둔 고준위방사성폐기물특별법에서는 신규 부지 내 저장시설에 대한 지원방침만 시행령에 담고 기존 월성원전 저장시설에 대한 지원은 제외해 버리자 원전 주변지역 주민들이 크게 반발하고 있는 것이다.주민들과 시의회는 3일 산업통상자원부가 있는 세종시 정부종합청사에서 대규모 집회도 예고하고 있다. 이날 집회에는 월성원전과 가장 가까운 거리의 양남면에서만 약 600여 명의 주민이 참가하는 것을 비롯해 3개읍면에서 총 1000여 명이 참가할 예정으로 알려지고 있다.방폐물 반입수수료는 중저준위 방사성폐기물 처분시설 유치 지역을 지원하기 위해 방폐물처분장으로 방폐물을 반입할 때 발생하는 수수료다. 2005년 당시 결정된 반입수수료는 200리터 드럼당 63만7500원이었다. 방사성폐기물 처분시설(방폐장) 유치지역에 대한 주민 수용성 제고를 위해 연평균 85억 원(60년간 5100억 원) 수준의 수입을 고려해 200리터 드럼 당 63만7500원으로 산정했던 것. 이 수수료는 경주시가 75%( 47만8125원), 한국원자력환경공단이 25%(15만9375원)로 각각 나눠 갖는다.그러나 방폐물 처리기술의 변화로 반입수수료 수입이 기대에 훨씬 미치지 못한 것으로 나타났다.1일 경주시에 따르면 2010년부터 2024년까지 발생한 반입수수료는 248억4100만원이었다. 경주시가 186억, 공단이 62억 원을 가져갔다. 총액기준으로 연간 17억 7100만 원수준이다. 연간 85억 원이라던 당초 예상치의 20%에 불과한 것이다.반면 한국원자력공단이 폐기물 발생 사업자(한수원)로부터 받는 처분수수료는 2년에 한 번씩 조정을 해 초기 450여 만 원에서 2022년 기준 1519만 원까지 인상됐다.경주시는 지난 2020년 기존 63만7500원에서 51만500원이 오른 114만8000원으로 인상(80% 인상) 해 줄 것을 산자부에 건의하기도 했다. 원자력환경공단이 사업자로부터 받는 처분수수료 의 10% 수준(2020년기준)으로 변경해야 한다는 요구였다.그러나 이에 대해서도 방폐물처리기술 고도화에 따른 것이라며 정부 측에서 특별한 대안을 내놓지 않자 2018년 경주시장 자문기구로 출발했던 경주시원전범시민대책위원와 시의회가 주민들과 함께 이에 대한 인상을 강력하게 요구하고 나선 것으로 볼 수 있다.주민들과 경주시자문기구격인 원전범시민대책위, 시의회까지 나서 중저준위방폐물 반입 금지와 방폐장 운영 중단까지 공언하고 있는 상황에서 고준위방사성폐기물특별법 시행을 20여 일 앞둔 산업통상자원부가 어떤 해답을 내놓을지 주목된다.