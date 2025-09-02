올림픽 정식 종목 '스포츠 클라이밍', 서산서도 즐긴다

큰사진보기 ▲서산시에 따르면 서산종합운동장 게이트볼장 옆에 스포츠 클라이밍 시설인 인공암벽장이 18m 높이로 건설 중이다. 이곳에는 실내외 암벽장은 물론 화장실, 샤워장, 사무실 등이 모두 갖춰져 본격적인 클라이밍 전용 시설로 조성되고 있다. (사진은 조감독) ⓒ 서산시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲스포츠 클라이밍장은 지난 5월 착공해, 현재는 기초 콘크리트 타설을 완료하고 골조 작업이 진행되고 있다. 서산시는 오는 12월 준공을 목표로 추진하고 있다. ⓒ 서산시 관련사진보기

올림픽 정식종목으로 채택된 스포츠 클라이밍을 서산에서도 마음껏 즐길 수 있게 됐다.서산시에 따르면 서산종합운동장 게이트볼장 옆에 스포츠 클라이밍 시설인 인공암벽장이 18m 높이로 건설 중이다.이곳에는 실내외 암벽장은 물론 화장실, 샤워장, 사무실 등이 모두 갖춰져 본격적인 클라이밍 전용 시설로 조성되고 있다.특히, 암벽등반 초보자부터 숙련자까지 모든 시민이 함께 즐길 수 있다.시민들의 스포츠 공간으로 조성하는 이 사업은 지난 5월 착공해, 현재는 기초 콘크리트 타설을 완료하고 골조 작업이 진행되고 있다. 서산시는 오는 12월 준공을 목표로 추진하고 있다.서산시 관계자는 2일 기자와 통화에서 "(스포츠 클라이밍) 국내 동호인이 지속 증가하는 추세"라면서 "서산시는 생활체육 저변확대를 위해 올해 (스포츠 클라이밍 전용 시설) 준공을 목표로 하고 있다"고 밝혔다.서산시와 이완섭 시장은 올해 시민과의 대화를 통해 스포츠 클라이밍장을 비롯해 성연 테크노밸리 야외 체육시설, 장애인 국민체육센터, 팔봉 국민체육센터 등 올해 다양한 체육 인프라 확충 계획을 밝힌 바 있다.축구장과 농구장, 풋살장 등을 갖춘 성연 테크노밸리 야외 체육시설도 현재 공사가 진행 중이다.또한, 장애인 국민체육센터는 체육관과 역도연습장, 다목적실을 갖춰 장애인이 불편 없이 생활체육을 누릴 수 있도록 올해 실시설계를 완료할 계획이다.이외에도 팔봉 국민체육센터는 올해 착공을 목표로 추진되고 있다.