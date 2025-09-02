농업·농촌, 디자인으로 미래를 짓다

큰사진보기 ▲디자인 농업 농촌 발전방안 ⓒ 한기웅 관련사진보기

농업과 농촌의 위기를 넘어설 새로운 전략을 모색하는 국회 포럼이 열린다. 고령화와 영세농의 현실을 직시하고, 농업기술과 디자인의 융합을 통해 지속가능한 발전 모델을 제시하는 자리다.'2025 대한민국 농업·농촌발전전략 포럼(K-농업·농촌의 미래를 디자인하다)'가 오는 17일 오후 2시부터 4시 50분까지 국회의원회관 제2 소회의실에서 개최된다. 이번 포럼은 2021년 세한대학교에 국내 최초로 개설된 '농업 6차산업디자인 전공'을 중심으로, 교수진과 관련 전문가들이 오랫동안 연구해온 농업·농촌디자인 전략을 공유하는 첫 무대다.포럼은 디자인 경영(Design Management) 관점에서 농업과 농촌의 새로운 패러다임을 제시한다. 자동차나 전자제품이 기능과 감성디자인을 결합해 세계적 경쟁력을 키운 것처럼, 농업도 기술과 디자인을 융합해 한국 농산업의 새로운 돌파구를 마련하자는 것이다.기조강연에 나서는 한기웅 강원대 디자인학과 명예교수는 2010년부터 농촌 디자인의 필요성을 강조해온 학자다. 그는 세한대와 손잡고 2021년 '농업 6차산업디자인' 학문을 개설했으며, 이번 포럼에서 "디자인 매니지먼트를 통한 농업·농촌 발전전략"을 발표한다. 작은 텃밭에서조차 소비자 니즈(needs)를 읽고 1·2·3차 산업을 융복합하는 방향성을 제시할 예정이다.세부 주제 발표도 구체적이다. 현영호 한림성심대 명예교수는 "창조농업의 미래와 전략"을 통해 창조농업 육성을 위한 교육 혁신 필요성을 짚고, 중·장기 교육과 현장에서 적용 가능한 디자인 기법을 제안한다.호유미 세한대 겸임교수는 "농업·농촌디자인지원센터 설립"을 주창한다. 한국디자인진흥원이 산업 전반에 디자인을 접목해온 것처럼, 농식품부 산하 전담센터가 농업을 고부가가치 산업으로 전환하는 핵심 매개체가 되어야 한다는 주장이다. 그는 특히 네덜란드의 농업 성공 사례와 비교하며 한국 농업의 방향성을 점검할 필요성을 강조한다.김학성 한국치유산업연구소장은 "농업·농촌디자인 진흥법"을 제안한다. 현행 6차산업법과 연계해 법적 기반을 마련하고, 브랜드 농업 실천과 청년 농업인 유입을 제도적으로 뒷받침해야 한다는 내용이다.전문가들은 농업이 더 이상 전통적 방식에 머물러서는 안 된다고 입을 모은다. 전체 농가의 3분의 2가 1.5헥타르 이하의 영세농이고, 농촌 고령화가 심각한 상황에서 문제 해결은 혁신적 접근 없이는 어렵다는 것이다.1980년대 중소기업들이 기술은 있었지만 디자인적 사고가 부족해 경쟁에서 뒤처졌을 때, 국가가 기술+디자인 컨설팅을 적극 도입해 산업 도약을 이끌었던 사례가 이번 포럼의 중요한 배경으로 언급된다. 전문가들은 농업도 이제 패키지나 브랜드 디자인 수준을 넘어, 감성디자인과 융합 전략을 통해 세계적 경쟁력을 확보해야 한다고 강조한다.