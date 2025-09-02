골프장 때문에 '밤잠 설쳐'

큰사진보기 ▲골프연습장을 밝히기 위해 켜 놓은 조명이 마을의 한 주택 거실까지 환하게 비출 정도로 빛의 세기가 강하다. 마을 주민들은 골프장 빛공해에 더해 소음공해로 인한 고통을 호소하고 있다. ⓒ 주민 제공 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

예산군 삽교읍 신리 수암산 자락에 위치한 마을 주민들은 최근 두 달 넘게 밤잠을 설치고 고통스러운 시간을 보내고 있다. 마을에서 불과 30~40미터 가량 떨어져 조성된 골프 연습장 조명 불빛이 마을을 비추고, 골프채로 골프공을 치는 소리가 밤낮을 가리지 않고 주민들의 귓전을 때리기 때문이다.해당 골프장은 충남도보훈회관에서 덕산 방향으로 삽교 목리·신리 일원 면적 38만2123㎡, 9홀 규모로 조성된 야외 골프 코스와 골프연습장을 갖추고 지난 6월 말 임시 개장했다.오생이 마을엔 골프장이 건설되기 훨씬 이전부터 대대로 살아온 토박이 주민 10가구 20여 명이 살고 있다. 이들 대부분은 고령의 어르신들이다. 해가 진 밤이 되면 주민들은 산에서 불어오는 선선한 바람에 더위를 식히기 위해 창문을 열어 놓곤 했다. 하지만 마을과 인접해 골프장이 들어선 뒤부터 주민들은 창문조차 마음대로 열지 못한 채 매일 밤을 뜬눈으로 지내고 있다.주민 A씨는 "골프장 불빛이 집 안 거실을 다 비춘다. 문을 닫고 커튼을 치지 않으면 살 수가 없다. 감당이 안 된다"며 "(골프장 업체에) 방음벽을 설치하고 나무 좀 심어달라고 했다. 벌써 두 달째 요구하고 있는데, 눈 하나 까딱하지 않는다. 정말 죽을 지경이다. 군청 직원도 와서 보고 갔는데, 그때 뿐이다"라고 고통을 호소했다.객지에서 살다가 어머니가 계시는 고향에 돌아와 살고 있다는 주민 B씨는 "사는 게 사는 게 아니다. 밤 11시까지 불을 켜 놓을 때도 있다. 밤에 집 현관 문을 열면 골프장 라이트가 6개가 보이는데, 골프장 불을 켜면 방 안까지 빛이 다 들어온다. 소음도 문제다. '딱딱' 거리는 골프 치는 소리 때문에 보통 신경 쓰이는 게 아니다"라고 불만을 쏟아냈다.주민 C씨는 "골프장 공사할 때는 바람에 먼지가 날려 문도 열지 못한 채 살았고, 빨래도 제대로 널지 못했다"며 "공사가 끝나면 좀 괜찮아지려니 하고 참았는데, 골프장이 문을 열면서 불빛과 골프 치는 소리 때문에 죽을 지경이다"라고 토로했다.이어 "작물이 빛을 받으면 여물지 않는데, 골프장 조명 때문에 손해가 이만저만이 아니다"라며 마을에서 재배 중인 깻잎 밭을 가리켰다.마을에서 태어나 80년 넘게 살고 있는 또 다른 주민 D씨는 "골프장 공사할 때까지만 해도 이 정도일 줄은 생각도 못했다"며 "그렇다고 이렇게 건설해 놓고 골프를 치지 말라고 할 순 없고, 다만 불빛은 차단해주고 골프장 소리가 되도록이면 들리지 않게 해주길 바란다"고 촉구했다.골프장 관계자는 "민원 해소 차원에 여러 가지 방법을 강구하고 있다. 민원인들을 만나 의견을 나누려고 한다"며 "빛 차단을 위해 조명이 최대한 마을쪽으로 향하지 않도록 각도 조절을 하려고 (조명시설) 설치 업체에 연락해 일정 조정을 하고 있다. 방음벽 설치는 아직 확정하지 못했다. 소음 문제를 해결하기 위해 여러 가지 방법을 고민하고 있다"고 해명했다.충남도에 따르면 골프장은 현재 '체육시설의 설치·이용에 관한 법률'에 따라 조건부 등록 상태로 운영 중이다.도 관계자는 "예산군이 최초 인·허가부터 준공까지 모든 행정 절차를 수행하고, 도는 등록 관리를 한다. 골프장 같은 체육시설업은 사업자가 원할 경우 정식 준공 전에 조건을 달아 영업할 수 있도록 해준다. 조건은 준공기한 내 준공할 것과 민원이 생겼을 때는 사업자 책임하에 해결할 것 등이다"라며 "군이 준공 허가를 해야 도가 체육시설로 등록할 수 있다"고 말했다.군 관계자도 "체육시설설치법에 근거해 골프장업과 스키장업은 정식 등록 전이라도 조건부 운영이 가능하다"고 말했다.이어 "내포 골프장의 준공기한은 9월 30일까지다. 골프장 사업자가 이때까지 준공에 필요한 완료보고서를 제출해야 한다"며 "사업자에게 준공기한까지 민원 해결을 요청했고, 사업자가 주민과 협의해 9월 30일까지 완료보고서를 제출하겠다는 답변을 제출했다"고 밝혔다.또 "골프장 측에서 주민이 만족할만한 조치를 할 것으로 기대하고 있다"고 부연했다.