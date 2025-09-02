교육 토론 참석 유은혜 "아이들 행복한 교육 바랐고 노력했다"

큰사진보기 ▲경기도 부천시청에서 열린 지속가능한 교육, 청소년이 말하다' 토론회 ⓒ 유은혜 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도 부천 시청에서 열린 ‘지속가능한 교육, 청소년이 말하다' 토론회 ⓒ 부천교육희망네트워크 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도 부천 시청에서 열린 '지속가능한 교육, 청소년이 말하다' 토론회, 개별 토론회에 참석한 유은혜 전 사회부총리 겸 교육부 장관. ⓒ 유은혜 관련사진보기

유은혜 전 사회부총리겸 교육부 장관이 지난 1일 오후 부천 시청에서 열린 '지속가능한 교육, 청소년이 말하다' 토론회에 참석했다. 경기도교육감 출마를 가시화하는 게 아니냐는 분석이 나온다.이날 토론회는 부천교육희망네트워크, 부천시지속가능발전협의회, 부천미래교육센터 등이 함께 열었다. 청소년이 직접 발제하고 토론하는 청소년 중심 토론회였다. 발제자는 초중고 학생과 학교 밖 청소년, 이주배경 청소년 등 5명이다. 유은혜 전 장관과 조용익 부천 시장, 김병전 부천시의장, 이강인 부천여성청소년재단 대표이사, 김태성 부천교육지원청 교육장을 비롯해 학부모, 교사, 교육단체 회원, 학생 등 100여 명이 참여했다.유 전 장관은 토론회 자리를 끝까지 지켰고 원탁토론에 참여해 학부모를 포함한 교육 관계자들과 대화를 나눴다. 토론회를 마친 직후에는 본인 계정 페이스북을 통해 "청소년들의 생각을 직접 들을 기회가 많지 않았던 터라 열심히 경청하고 개별 토론에도 참여했다"라고 밝혔다.또한 유 전 장관은 "과도한 입시 경쟁 교육의 문제점을 이야기하는 아이들의 생생한 목소리에 더 귀 기울여야 하겠다고 생각했다"며 "이런 토론 문화가 지역사회에 확산돼, 함께 해결책을 만들고 책임 있게 실행하는 문화가 자리 잡으면 좋겠다는 바람도 생겼다"라고 전했다.청소년 다섯 명 발표 주제는 배움의 즐거움을 회복하는 교육 철학의 전환, 학생 참여를 제도화하는 민주적 거버넌스, 경쟁 완화와 실패의 권리를 보장하는 평가 시스템 개혁, 학교 밖 청소년을 제도권에 포함하는 포용적 학습권 보장, 다문화 청소년을 동등한 시민으로 인정하는 사회적 수용성 강화 등이다.김찬희(부천일신초 6학년) 학생은 "청소년이 원하는 교육은 다양한 수업, 경쟁이 없는 학교, 관심분야에 대한 공부, 체육 활동이 많은 교육"이라 밝혔고, 김강호(원미중 3학년)학생은 "진로체험, 정신건강 및 인성 교육의 부족"을 지적했다. 대학 입시를 앞둔 김두연(도당고 2학년)학생은 경쟁 중심 교실에서 느끼는 긴장과 불안을 솔직하게 전했다.정하나 (부천시학교밖청소년지원센터 꿈드림)청소년은 학교를 다니지 않는 청소년들에 대한 사회적 편견을 지적하며"학교 밖 청소년들은 노는 사람, 사회 부적응자가 아니라 자신의 꿈을 찾아가는 한 사람으로 각자의 사정과 이야기가 모두 다르다"라고 강조했다.이라힘 이주 배경 청소년은"언어 때문에 숙제와 시험 준비에 노력을 많이 해도 성적이 낮아 자신감이 떨어지고 친구 관계를 충분히 만들기도 어렵다"라며 언어와 문화 차이에서 오는 어려움을 토로했다.유 전 장관은 토론회 참석과 관련해 2일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "청소년들이 자신들의 삶이기도 한 교육 문제에 대해 날카롭게 진단하고 실현 가능한 문제 해결 방안까지 제시한 점이 인상적이었다"라고 말했다.이어 유 전 장관은 "국회의원과 장관 하면서 아이들이 행복한 교육을 만들고 싶다는 바람을 가졌고 노력했다"며 "우리 교육을 위한 관심을 펼칠 기회가 온다면, 늦지 않은 시기에 제 역할을 결정하려 한다"라고 전했다. "대한민국 교육 이끈 경기도 교육에 관심을 갖고, 앞으로도 토론회가 있으면 적극 찾을 예정"이라고 덧붙였다.내년 6월 지방 선거가 9개월 앞으로 다가오면서 경기도교육감 출마 예상자가 서서히 드러나고 있다. 유은혜 전 장관과 함께 안민석 전 더불어민주당 국회의원과 성기선 가톨릭 대학교 교수, 박효진 전 전국교직원노동조합 경기지부 지부장 등이 진보 경기도교육감 후보로 거론된다. 보수 진영에서는 임태희 현 교육감의 재선 도전이 예상된다.