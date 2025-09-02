장관 "미국 말고 다른 시장 필요"... 이 대통령 "나도 그 얘기 하고 싶었다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하고 있다. 2025.9.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 미국·중국 외 다른 국가로의 수출을 개척하는 기업 등에 대한 정책·금융 지원 강화를 주문했다. 미국과의 관세 협상에서 확인했듯, 급격히 변화하고 있는 세계 통상 질서에 안착하고 더 앞으로 나아가기 위해서는 수출시장 다변화가 필요하다는 진단이다.이 대통령은 2일 국무회의에서 국가성장전략을 주제로 기획재정부 등 관련 부처의 업무보고를 받고 국무위원들과 생중계 토론을 하면서 이러한 견해를 밝혔다.미국과 고된 협상을 벌인 당사자들의 의견에 대한 동의이기도 했다. 앞서 김정관 산업통상자원부 장관은 "이번 관세협상으로 인한 국제질서 변화를 우리 산업의 기회로 삼아야 한다"고 했고, 여한구 통상교섭본부장은 "미국 시장을 관리해야겠지만 (수출)시장 다변화를 적극적으로 해야겠다고 생각한다"며 아세안 국가들과 인도를 새로운 시장으로 제시하기도 했다.이에 이 대통령은 "저도 그 얘기를 하고 싶었다"면서 "미국에서 관세를 압박하는데 (우리나라가) 미국 수출 의존도가 높다 보니깐 그런 것이잖나. 가능한 범위 내에서라면 수출국가 다변화에 주력해야 할 것 같다"고 답했다.특히 "새로운 수출국가를 개발하거나 (새로운) 수출품목 개발을 집중지원하는 방식으로 (수출금융지원을) 차등두거나 우선지원하는 건 검토하고 있나"라고 물었나. 또한 "예를 들어 '글로벌사우스(남반구 및 북반구 저위도에 위치한 개발도상국)' 쪽 수출에 좀 더 지원을 해주거나, (수출)금융(지원)에서 우선순위를 부여하는 방법도 있을 것 같다"고 덧붙였다.이 대통령은 "(현지의) 외교공관들을 수출산업 교두보로 운영해보라"고도 지시했다. 김 장관이 본인의 기업 재직 당시 경험을 거론하면서 공감대를 표하자, 이 대통령은 "(이번에) 해외공관장들을 완전히 새로 임명하게 되는데 문화·기업 (현지) 진출의 교두보 역할을 할 사람으로 할 생각"이라며 "추천도 해보시라"고 말했다.이에 조현 외교부 장관은 "어제 (해외)공관에 K-컬처와 무역산업 지원 역할을 하도록 지시하면서 각 분야 담당관을 하나씩 정하도록 했다"고 답했다. 김용범 대통령실 정책실장은 "지금 말하신 경제·외교·문화 분야 다 종합해서 대통령 주재 전략회의를 한번 마련하겠다"고 했다.지역특화발전전략 및 관광활성화에 대한 토의도 오갔다. 이 대통령은 "지역이 자기 고유의 (특화된) 발전사업을 하겠다는 목표가 있어야 효율적인 예산 지원이 가능하다"는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 말에 "맞는 지적"이라며 "앞으로 전국에 타운홀미팅을 다니면서 여기서 무엇을 할 것이냐, 특성이 뭐냐고 계속 (지자체장들에게) 묻겠다"고 했다.이어 "행안부도 신경써야겠지만, 이걸 보시는 지자체장들도 우리 지역의 특성이 무엇이고 정부와 협업해서 여기에 집중하겠다는 이런 것이 있어야 한다"라며 "전국에 물을 뿌리듯 (예산을) 뿌리면 재정이 비효율적으로 사용된다"고 말했다.또 "우리나라 국민들이 일본에 연간 900만 명이 관광가고 일본에서는 우리나라에 연간 300만 명이 온다고 한다. 그런데 우리나라 국민들은 주로 (도쿄가 아닌) 일본의 지방들을 간다고 한다"며 우리도 지방의 관광수요들을 많이 개발할 필요가 있다"고 당부했다.자본시장 정상화에 대한 문답도 오갔다. 이 대통령은 금융위에 "증권거래소 가서 얘기했던, 부실기업들, 청산해야 할 종목들 퇴출 관련해 진행을 하고 있냐"고 물었다. 또 "(주가지수가) 사실 상당히 상승한 다음 현재 조정되는 국면"이라며 "이제 2차 상승은 실적이 있어야 할 것 같다"고 짚었다.이 대통령은 산업재해 문제에 대해서는 엄벌 입장을 재차 밝혔다.이 대통령은 "산재 단속·예방 강조하고 건설하도급 이런 것을 문제 삼았더니 건설경기를 죽인다고 항의하는 분위기가 있나 보다"라며 "그게 말이 되는 소리냐. 불법과 비인간적 조건에서 건설산업경기를 활성화하면 되는 거냐"라고 지적했다.특히 "중대재해가 발생하면 처벌대상을 넓히는 것보다 징벌배상범위를 넓히는 건 어떠한가"라며 노동부에 관련 대책을 주문했다.구체적으론 "형사처벌보다는 과징금이 훨씬 효과가 있을 것"이라며 "(안전시설 마련을 않고) 아끼는 비용에 곱하기 몇 배를 (물리는 방안을) 해보라. 추락방지시설 비용에 곱하기 몇 배, 매출의 몇 배 이런 식으로 (방안을 검토하라)"라고 말했다.한편, 이 대통령은 이날 국무회의에서 자산 2조 원 이상 상장사에 대한 집중투표제 도입을 의무화 하는 등의 내용을 담은 상법개정안과 파업 노동자에 대한 기업의 무분별한 손배 청구를 제한하는 등의 내용 담은 노란봉투법을 심의·의결했다. MBC와 EBS의 지배구조 개편과 관련된 방송문화진흥회법 및 한국교육방송공사법 개정안도 처리했다.