박완수 경남지사 "국감, 산불·수해 현장 방문 검토해달라"

박완수 경남도지사.

박완수 경남도지사, 2일 경남도청 프레스센터 '새해 국비 확보 예산안' 발표

박완수 경남도지사는 국회 국정감사와 관련해 "올해 경남은 산불과 집중호우 피해를 입었던 상황을 고려해 최소화를 건의했고, 국회가 결정하겠지만 사무실에서 하는 질의응답보다는 현장 방문으로 검토했으면 한다"라고 말했다.박 도지사는 2일 오전 경남도청 프레스센터에서 2026년도 정부 예산안의 국비 반영액에 대해 발표하면서 이같이 설명했다. 경남도는 2024년 국정감사 대상에서 제외된 바 있다. 경남은 지난 3월 산청·하동 산불에 이어 7월 16~19일 집중호우로 산청, 합천, 진주, 의령 등 지역에 수해를 겪었고 복구 작업이 진행되고 있다.경남도에 따르면, 2026년 정부예산안 중 경남지역 국비 반영액은 11조 1418억 원이다. 이는 올해 국비 9조 6082억 원보다 1조 5336억 원이 증가한 규모로, 첫 10조 원 돌파다.박완수 도지사는 "정부예산안에 우리 도 국비규모가 대폭 증가한 것은 남부내륙철도, 부산신항-김해고속도로, 함양-울산 고속도로 등 사회간접자본(SOC)사업이 기획재정부 심의과정에서 대폭 늘어났고, 최근 예비타당성조사가 면제된 피지컬 인공지능(AI) 예산반영과 함께 수해복구 예산이 반영됐기 때문"이라고 했다.29일 국무회의를 통과한 새해 정부예산안 가운데, 경남과 관련한 예산안은 '피지컬 인공지능 기술 개발 및 실증사업' 400억 원, '극한 소재 실증연구기반 조성사업' 325억 원, '글로컬대학 프로젝트' 958억 원, '방산혁신클러스터 2.0 사업' 50억 원, '중소조선 함정 정비 국제 경쟁력 강화 지원사업' 50억 원, '기계방산 제조 디지털전환 지원센터 사업' 282억 원, '소형모듈원전(SMR) 제조부품 시험검사 지원센터 건립' 1억 원이다.또 '남부내륙철도 건설' 2600억 원, '진해신항 건설(1단계)' 8350억 원, '부산신항-김해 고속도로 건설' 2750억 원, '남부권 광역관광개발 사업' 589억원, '수해복구사업' 4220억 원, '경남권 공공어린이재활병원 건립' 22억 원, '국립 경남 청소년 디딤센터 건립' 10억 원이 반영됐다.박 지사는 "이번 국비확보 실적은 단순한 수치가 아니라 경남의 교통과 산업·경제 체질을 획기적으로 바꿀 전환점이 될 것"이라며 "내년도 국비예산을 마중물 삼아 경남을 대한민국의 산업·경제 중심지로 만들고 도민행복시대를 정착해 나가겠다"라고 말했다.그는 "미반영되거나 일부 반영된 사업들은 앞으로 국회 심의 단계에서 추가 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 강조했다.'소형모듈원전(SMR) 제조부품 시험검사 지원센터 건립' 위치에 대해, 윤인국 경남도 산업국장은 "소재와 부품 관련 시험시설이고, 핵 자체 지원은 아니다"라며 "앞으로 공모 절차를 거쳐야 한다. 차후 별도로 안내를 하겠다"라고 말했다.내년 국가 예산안에 반영되지 않은 사업은 '거제-통영 고속도로 건설사업', '거제-마산 국도 5호선' 관련 사업 등 22개 사업이다. 박완수 지사는 "앞으로 국회 심의 과정에서 반영이 될 수 있도록 노력하겠다"라고 했다.정부의 새해 예산안은 앞으로 국회 심의 과정을 거쳐 확정된다. 박완수 지사는 "국회 예결소위를 비롯해 의원들을 만나거나 해서 경남 관련한 예산이 추가 반영될 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.