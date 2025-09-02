강릉의 물부족, 지하수 관정은 해법이 아니다

큰사진보기 ▲26일 강원 강릉시 오봉저수지에서 한 언론 관계자가 우산을 쓰고 저수지를 바라보고 있다. 강릉지역은 극심한 가뭄으로 제한 급수를 시행하고 있으며, 주요 취수원인 오봉저수지는 10%대 저수율을 기록하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 우리 후손에게 어떤 물과 어떤 물관리 방법을 남길 것인가?

이것은 단순히 기술이나 비용의 문제가 아니라, 양심과 책임의 문제다.



당장 갈증을 달래기 위해 관정을 더 깊게 파는 것은 쉽다. 그러나 그 순간 우리가 비워내는 것은 단지 물이 아니라, 후손이 마셔야 할 땅속의 비상금이다. 지하수를 퍼내면서 채우지 않는다면, 우리는 아이들에게 빈 통장과 무너진 땅을 물려주는 셈이다.



이제는 선택해야 한다. 빗물을 모아 쓰고, 남는 빗물을 땅속으로 돌려보내며, 지하수 잔고를 모두가 함께 지켜보는 새로운 물관리로 전환할 것인가. 아니면 계속 눈앞의 편리만 좇아 후손에게 고통을 떠넘길 것인가.



우리 세대가 어떤 결정을 내리느냐에 따라, 다음 세대는 안전한 물을 누리며 안심하고 자녀를 낳을 수도 있고, 반대로 물 걱정 속에서 살아갈 수도 있다. 결국 우리의 양심이 미래의 물을 결정한다.



👉 이제는 관정이 아니라, 빗물을 선택해야 할 때다.

지하수는 화수분이 아니다. 선조들이 빗물로 채워 남겨둔 땅속 통장은 우리가 퍼내기만 하면 금세 바닥난다.강릉은 지금 가뭄으로 일주일 넘게 제한급수가 이어지고 있다. 저수지가 바닥을 드러내자 대안으로 가장 먼저 거론되는 것은 지하수 관정이다. 땅을 깊게 파고 펌프로 물을 끌어올리면 당장은 갈증을 달랠 수 있어 보인다. 하지만 관정은 응급처치일 뿐, 장기적으로는 더 큰 문제를 부른다.① 지하수위 저하와 기존 수원의 불능화:깊은 관정이 물을 빨아들이면 얕은 우물이나 주변 지하수원은 모두 말라버린다. 서울 강동구 초등학교 앞 대형 싱크홀은 지하수위 저하로 생긴 대표적 사례다. 인도 펀자브 주도 같은 이유로 농민들이 더 깊은 관정을 파느라 빚더미에 앉았다.② 염수 침입:바닷가에서 과도하게 지하수를 퍼내면 바닷물이 스며들어 지하수가 짠물로 변한다. 제주 일부 농민들은 "물이 짜다"며 감귤밭을 포기했다. 태국 방콕도 지하수 남용으로 해수 침투와 지반 침하가 동시에 발생해 식수난과 안전 문제를 겪고 있다.③ 에너지 소비와 불평등: 관정은 펌프를 돌릴 전기가 필요하다. 돈이 있는 기업과 부유층은 지하수를 쓰지만, 서민과 농민은 우물이 말라 피해를 입는다. 미국 캘리포니아에서도 대규모 농장은 깊은 관정을 파서 물을 확보했지만, 중소 농가는 비용을 감당하지 못해 농사를 포기해야 했다.지하수는 선조들이 빗물로 채워둔 땅속 비상금이다. 그러나 지금처럼 퍼내기만 하면 빈 통장만 남는다. 경북 일부 지역에서는 30년 전 10m에서 나오던 물이 이제는 50m 아래에서야 나온다. 멕시코시티는 지하수를 과도하게 써서 도시 전체가 10m 이상 가라앉았다.같은 가뭄인데도 속초는 상황이 달랐다. 속초시는 대규모 행사도 치를 만큼 물이 넉넉했다. 차이는 '관정'이 아니라 '빗물'이었다. 속초가 만든 지하댐은 하천 밑 땅속에 벽을 세워, 유역에 떨어진 빗물이 바다로 흘러가기 전에 붙잡아 둔 장치다. 그 덕에 하루 4만7천 톤의 물을 안정적으로 확보했고, 가뭄에도 3개월은 버틸 수 있는 여유가 생겼다.강릉도 지하댐 건설을 추진 중이지만 완공은 2027년 이후다. 그때까지 관정만 파고 있다면, 물은 점점 더 줄어들고 문제는 반복될 것이다.해법은 단순하다.'퍼내되 반드시 채우자. 아니면 덜 퍼쓰자.'빗물은 유역 전체에 떨어진다. 떨어지는 자리에서 곧바로 땅속으로 들어가도록 해야 한다. 산에는 작은 물모이를 여러 개 만들어 빗물이 스며들게 하고, 도시에서는 지붕 홈통에서 떨어지는 빗물을 지하 관정에 천천히 주입하는 방식으로 충전할 수 있다.생활용수 가운데 화장실, 청소, 조경 등 비음용수는 빗물을 받아서 쓰자. 그러면 지하수를 그만큼 뽑아 쓰지 않아도 된다. 여기에 더해 변기나 수도꼭지를 절수형 기기로 교체하면 지하수 사용량을 크게 줄일 수 있다.우리의 지하수 통장 잔고를 확인하는 모니터링이 무엇보다 중요하다. 지금은 괜찮아 보여도, 장래에 고갈될 위험을 미리 막는 일이다. 어른들이 솔선수범해 지하수위와 사용량을 함께 기록하고, 학생들이 참여해 이어받는다면 미래 세대는 더 든든한 땅속 통장을 물려받을 수 있다.강릉의 가뭄은 우리에게 묻고 있다."후손에게 어떤 물을 남길 것인가?"지하수는 화수분이 아니다. 선조들이 빗물로 채워 남겨둔 땅속 통장을 우리가 바닥내서는 안 된다.지금 필요한 것은 빗물을 흘려보내지 않고 모아 쓰며, 퍼낸 만큼 반드시 채우는 것이다.그리고 그 과정은 반드시 모니터링되어야 한다. 시민과 학생이 함께 지하수 잔고를 지켜볼 때, 우리는 후손들에게 빈 통장이 아니라 든든한 땅속 비상금을 물려줄 수 있다.